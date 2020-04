El Awadalla: „Muss mich sehr viel aufregen“

Elfriede „El“ Awadalla, Quizkönigin, Dialektschreiberin und Kämpferin gegen Unrecht, ist jetzt unter die Krimi-Autorinnen gegangen.

Ein Haus am Land war nie ihr Ziel. „Ich wollt' nie so werden wie die, mit denen du ab Donnerstagabend nicht mehr reden kannst, weil sie mit dem Kopf schon in ihrem Häuserl im Grünen sind. Jetzt bin ich auch so.“ Und zwar schon seit zwölf Jahren. Damals legte sich Elfriede „El“ Awadalla ein kleines Haus mit Garten, Kräutern, Obst und derzeit zwölf Hasen („zum Liebhaben, nicht zum Essen“) in der Buckligen Welt zu. Dort verbringt sie jetzt auch die Coronazeit – „ein Privileg“, wie sie sagt. Auch wenn ihr die Stadt abgeht.

Wie sehr, kann man sich vorstellen, wenn man El Awadallas jüngstes Buch liest, mit dem sie sich in die Reihe der Wiener Krimi-Autorinnen einfädelt. „Zu viele Putzfrauen“ ist mehr Milieustudie als Reißer, eine Auseinandersetzung voller Herzblut mit allem, was Wien gut und böse macht. Vor allem aber ist es eine Ode an den Wiener Dialekt, den die Mundartexpertin schreibt wie kaum eine Zweite. Auch wenn man mitunter zweimal hinschauen muss: „De haum wos iwaseng“ sieht verdächtig nach Suaheli aus (das Awadalla im Übrigen auch gelernt hat). Damit auch die deutschen Leser wissen, dass sich dahinter „Die haben etwas übersehen“ versteckt, gibt es einen Übersetzungsteil für die urtümlichsten Dialoge.