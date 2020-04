Erste Lockerung beim Zutritt zu Geschäften

In Österreich dürfen mehr Kunden in die Geschäfte, ein Urteil aus Bayern bestärkt die Kritik an den Flächenbeschränkungen.

Wien. Für die Handelsbetriebe soll es erste Erleichterungen bei den Zutrittsregeln geben. Anstelle der bisherigen Regelung, dass sich höchstens ein Kunde pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche im Geschäft aufhalten darf, wird künftig ein Kunde pro zehn Quadratmeter erlaubt sein, kündigte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Dienstag an.



Beim Handelsverband zeigt man sich erleichtert – das Wirtschaftsministerium folge damit dessen ursprünglicher Empfehlung.

Die Regelung betrifft vorerst Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis 400 Quadratmeter sowie Bau- und Gartenmärkte unabhängig von ihrer Größe – also jene Handelsbetriebe, die seit 14. April wieder geöffnet sind.