Warum Österreich bis jetzt gut durch die Krise gekommen ist

Eine Gesellschaft trotzt der Krise: Dass Österreich bis jetzt vergleichsweise gut durch die Covid-19 Pandemie gekommen ist, hat etliche Gründe.

Abend für Abend wird in den politischen Stuben und Wohnzimmern Erfolgsbilanz gezogen: Gemessen an den Infektions- und Sterberaten hat sich Österreich bei der Bekämpfung der Pandemie in kurzer Zeit an die Spitze Europas gesetzt. Aber wie ist das zu erklären? Liegt der Grund tatsächlich nur in unserem Gehorsam und einer ausgeprägten Obrigkeitshörigkeit, wie es die „Neue Züricher Zeitung“ formulierte?



Krisen haben es an sich, dass durch sie schonungslos die Schwachstellen und Stärken eines Gesellschaftssystems und im konkreten eines Gesundheits- und Sozialsystems offengelegt werden.