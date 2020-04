Lucia Leidenfrost: Hier erzählt ein ganzes Dorf

Sie hat einen in aller Einfachheit zwingenden Band mit Kurzgeschichten veröffentlicht – und jüngst den zart-brutalen Roman „Wir verlassenen Kinder“: ein Gespräch mit der Autorin Lucia Leidenfrost.

Lucia Leidenfrost, 30 Jahre alt, ist in Oberösterreich aufgewachsen. In einem ziemlich ländlichen Gebiet, wie sie sagt. „Wenn man als Kind im Dorf herumstreunt, und dann etwa in eine Küche kommt – weil man am Land ja weiß, in welche Häuser man gehen darf und in welche nicht – dann sitzen dort die Erwachsenen und reden. Und dabei schnappt man eben allerlei Geschichten auf. Geschichten, die sich damals häufig, vielleicht heute immer noch, um den Zweiten Weltkrieg drehen, aber auch darum, wer krank ist, oder dass einer sich umbringen wollte, aber dann gerettet wurde.“ Und weil man als Kind schließlich nur schnell vorbeigekommen sei, um sich zum Beispiel ein Glas Wasser zu holen, oder weil die Leute glauben, dass man ohnehin nicht zuhöre, wird eben auch erzählt, was nicht unbedingt für Kinderohren bestimmt ist.