Das chinesische Dilemma der EU

Die Affäre um den jüngsten Desinformationsbericht des EU-Außendienstes zeigt zwei Probleme auf: die große Abhängigkeit von China, und den Unwillen der Mitgliedstaaten, gemeinsame Außenpolitik zu machen.

Nein, schön ist das nicht zu lesen, was sich vorige Woche rund um den dritten Bericht des Europäischen Auswärtigen Dienstes in Sachen Desinformation über das Coronavirus abgespielt hat. Da zitierte die „New York Times“ aus internen E-Mailverläufen zwischen Mitarbeitern dieses Dienstes, die den Eindruck erweckten, als hätte man sich Drohungen des chinesischen Regimes gefügt und den Bericht weichgespült. Josep Borrell, der Hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik und als solcher gleichsam der Dienstherr des EAD, wird sich am Donnerstag einer voraussichtlich eher ungemütlichen Aussprache im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Europaparlaments stellen.

Immerhin lässt sich eine Paradoxie der chinesischen Diplomatie feststellen. Wenn ihr Ziel war, die Volksrepublik in Europa in gutem Licht dastehen zu lassen, hat sie es klar verfehlt. Mehr noch: das Regime hat sich in den eigenen Fuß geschossen. Denn dieser Bericht, der ursprünglich nur für den Dienstgebrauch vorgesehen war, wurde nach den Leaks an die „Times“ und zuvor an „Politico“ vom EAD veröffentlicht - wenn auch um jene Teile „gereinigt“, die aus geheimdienstlichen Quellen stammen. Das ist gut so, denn wenn der EAD sich ein akkurates Bild der Welt und verschiedener Bedrohungslagen verschaffen will, braucht er das Vertrauen der Geheimdienste der Mitgliedstaaten. Den ausschließlich auf öffentlich zugänglichen Quellen fußenden Desinformationsbericht kann nun jedermann lesen. Das wird die täglich wachsende Einsicht der Bürger Europas darin bestärken, dass die Kommunistische Partei Chinas die Wahrheit über Ursprung, Ausbreitung und tatsächliche Opferzahlen im eigenen Land vertuscht.

Dieses Rififi in der Brüsseler Blase ist darüber hinaus Anlass, zwei wesentliche Probleme der selbsternannten „sanften“ Weltmacht Europa festzuhalten. Erstens tut sich die EU schwer, gegenüber dem chinesischen Regime ihre Werte wirksam zu vertreten. Zu groß ist die wirtschaftliche Abhängigkeit, dieser Tage in der Leitwährung Atemschutzmaske ausgedrückt. Kann man mit der Linken im Samthandschuh Diplomatie betreiben, also zum Beispiel diskret für die Freilassung politischer Gefangener werben, gleichzeitig aber mit der Rechten im Panzerhandschuh auf den Tisch hauen, wenn Peking in Europa Lügen über eine tödliche Seuche verbreitet? Diese Spiel beherrscht der noch keine zehn Jahre alte EAD als politisches Geschöpf noch nicht.

Selbst wenn er es theoretisch könnte, stünde ihm zweitens der Unwille der Mitgliedstaaten entgegen, wirklich gemeinsame Außenpolitik zu machen. Borrell nutzt, im Gegensatz zu seinen beiden schwachen Vorgängerinnen, den engen Spielraum, den ihm die Hauptstädte geben, ohnehin maximal aus. Doch sie führen ihn an so kurzer Leine, dass der EAD bis heute noch immer nicht sagen kann, ob Borrell den chinesischen EU-Botschafter wegen der Desinformationskampagne seiner Regierung zu sich zitieren darf oder nicht.