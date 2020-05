Run auf europäische Immobilien

Im ersten Quartal 2020 wurden 85,5 Mrd. Euro investiert.

Während in Österreich das Investmentvolumen im ersten Quartal 2020 signifikant unter jenem des Vergleichszeitraumes 2019 blieb, gab es in einigen großen europäischen Märkten Rekordinvestments: In Deutschland wurde um 97 Prozent, in Frankreich um 38 Prozent und in Spanien um 54 Prozent mehr investiert als 2019. Das geht aus einer Analyse des Beratungsunternehmens CBRE hervor.

In Irland wurde heuer das Investmentvolumen des ersten Quartals 2019 um 110 Prozent übertroffen und erreichte 1,3 Mrd. Euro. In Italien stieg das Volumen um fünf Prozent auf 1,8 Mrd. Euro, wobei vor allem die Assetklassen Logistik, Industrie sowie Retail gefragt waren. Weitere Märkte mit signifikant höherem Investmentvolumen im ersten Quartal 2020 waren Schweden, Portugal, Belgien, Luxemburg und die CEE Region.