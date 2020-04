Spotify profitiert von Coronakrise

Seit Beginn der Pandemie erfreut sich der schwedische Musikstreaming-Anbieter über steigende Nutzerzahlen. Der Umsatz stagniert jedoch.

Spotify ist seit jeher Streaming-Primus mit stets wachsenden Nutzerzahlen. In der Coronavirus-Pandemie konnte der schwedische Anbieter nochmal ordentlich zulegen. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer sei um 31 Prozent auf 286 Millionen gestiegen, teilte das Unternehmen mit. Davon hätten 130 Millionen den Premiumdienst abonniert, für den monatliche Gebühren fällig werden. Dies waren mehr als erwartet. Die in New York notierte Spotify-Aktie legte vorbörslich fast zwei Prozent zu. Im Vorjahreszeitraum waren die monatlichen Nutzerzahlen um 25 Prozent in die Höhe geklettert.

Der Umsatz des Musikstreaming-Pioniers, der inzwischen mit Angeboten von Apple, Amazon sowie Tencent Music konkurriert, stieg zum Jahresstart um 22 Prozent auf 1,85 Milliarden Dollar. Dagegen legten die Werbeeinnahmen, entgegen der Erwartung des Management, nicht zu. Spotify begründete dies mit den Auswirkungen der Coronakrise: Im März seien Anzeigenkampagnen gekündigt oder pausiert worden. Wegen der Unsicherheiten bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen werde der Stellenaufbau verlangsamt, kündigte Spotify an. Der Betriebsverlust verringerte sich im ersten Quartal auf 15 Millionen Dollar von 47 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Welchen Musikstreaming-Dienst nutzen Sie? Gar keinen. Ich habe eine ausreichend große physische Musiksammlung. Ich nutze Spotify. Ich bin ein Fan von Apple Music. Bei Amazon Music habe ich meinen Musikstreaming-Anbieter gefunden. Ich verwende einen anderen Anbieter.

Im laufenden Quartal will Spotify die Zahl der monatlich aktiven Nutzer auf 289 bis 299 Millionen steigern und den Umsatz damit auf 1,75 bis 1,95 Milliarden Dollar erhöhen. Zugleich senkte das Management die Prognose für den Gesamtumsatz 2020 auf eine Spanne von 7,65 bis 8,05 Milliarden Dollar von bisher 8,08 bis 8,48 Milliarden Dollar.

(APA)