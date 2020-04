Der oberösterreichische Rechnungshof bezeichnet den KTM-Showroom als „grundsätzlich förderungswürdig“ - Beschlüsse für die Förderung zum Zeitpunkt der Zusage hätten aber gefehlt. Die noch ausstehenden Fördertranchen werden nicht mehr ausbezahlt.

Der oberösterreichische Landesrechnungshof (LRH) hat in einer Prüfung der umstrittenen Millionen-Förderung für die KTM-"Motohall" in Mattighofen festgestellt, dass die "Förderungswürdigkeit grundsätzlich gegeben" gewesen sei - es handle sich aber mit 30 Prozent der Gesamtkosten um eine sehr hohe Förderungsquote. Das Kontrollorgan ortete Mängel im Verfahren wie fehlende Landtags- und Regierungsbeschlüsse zum Zeitpunkt der Zusage.

Die Kulturförderung für das florierende Unternehmen war im Vorjahr in die Kritik geraten, nachdem 2018 Kulturförderungen für die freie Kulturszene gekürzt, aber die Auszahlung einer 600.000-Euro-Rate für die als Museum titulierte "Motohall" - in der KTM-Modelle gezeigt werden - des Unternehmens beschlossen worden war.

Land stellte Förderung zwischen zehn und 20 Prozent in Aussicht

Die grundsätzliche Förderungswürdigkeit sei mithilfe einer Expertin und anhand von fachlichen Richtlinien bewertet worden, erklärte LRH-Präsident Friedrich Pammer; für die vollinhaltliche Beurteilung sei auch die Prüfung der Förderungen der Stadtgemeinde Mattighofen nötig gewesen. Der LRH verfolgte die Eckdaten des Projekts bis ins Jahr 2012 zurück. 2014 sei vom Land die Förderung von zehn bis 20 Prozent der Kosten - unter Einhaltung von Auflagen - in Aussicht gestellt worden. In einem Brief des damaligen Landeshauptmanns, Josef Pühringer (ÖVP), waren im Juli 2015 der KTM-Gruppe viereinhalb Millionen Euro zugesagt worden, die sich wie folgt aufteilen sollten: 1,8 Millionen Euro Landeszuschuss aus dem Ressort Pühringers, 1,8 Millionen Euro Bedarfszuweisungsmittel aus dem Ressort des damals unter anderem für die Stadt Mattighofen zuständigen Gemeindelandesrates, 0,2 Millionen Euro Landeszuschuss aus dem Ressort des damaligen Wirtschaftslandesrates und 0,7 Millionen Euro von der Stadt. Das bedeutete bei einer Kostenbasis von 18 Millionen Euro eine Förderung von 25 Prozent. Mit einer zusätzlichen Förderung der Stadt Mattighofen von 2,24 Millionen Euro kam es bei einem dann größeren Bauvolumen von 22,5 Millionen Euro zu einer Gesamtquote von 30 Prozent.

"Diese Quote beurteilen wir als sehr hoch", erklärte Pammer. Bis zur Prüfung durch den LRH seien von den geplanten Landesmitteln (inkl. Bedarfszuweisungsmittel) rund 1,2 Millionen Euro - aus Mitteln für über-oder außerplanmäßige Ausgaben des Kulturressorts - und von der Stadt rund zwei Millionen Euro geflossen. Das sei die mit Abstand höchste Einzelförderung der Stadt gewesen. Sie habe diverse Anforderungen nicht eingehalten und solle mehr auf die Gleichbehandlung von Förderungswerbern achten, empfahl der LRH. Auch ein Kostendämpfungsverfahren fehlte.

Landtags- und Regierungsbeschluss wären notwendig gewesen

Wie vergleichbare geprüfte Projekte zeigen würden, sei die Entscheidung auch bei der "Motohall" letztendlich auf politischer Ebene getroffen worden, so Pammer. Gesamtfinanzierungsplan und Zwischenerledigungsschreiben von der Direktion Kultur fehlten bei der "Motohall" und den Vergleichsprojekten. Der LRH empfahl Verbesserung bei internen Richtlinien und Vorgaben. Das Land solle bei abteilungsübergreifenden Förderungsprojekten frühzeitig eine federführende Abteilung festlegen.

Die Landeskulturabteilung hätte zum Zeitpunkt der ursprünglichen Zusage einen Landtagsbeschluss einholen müssen, weil es sich um eine mehrjährige Förderung gehandelt habe und das Land keine Erklärung über eine etwaige Unverbindlichkeit der Förderungen abgegeben hatte. "Für uns stellt es sich so dar, dass die KTM-Gruppe zwischenzeitlich mit der Unterzeichnung der zusätzlichen Förderungserklärung im September 2018 einer Wandlung der bis dahin bestehenden verbindlichen Zusage in eine unverbindliche zugestimmt hat", erklärte der LRH-Direktor.

Warnung vor geringer Transparenz durch neue Beschlusslage

Aus Sicht des LRH hätte die Förderung auch der oberösterreichischen Landesregierung zur Genehmigung vorgelegt werden müssen, weil das nach den Bestimmungen zum Voranschlag eines Haushaltsjahres für Projekte gelte, die den Voranschlag des Landes mit mehr als zwei Millionen Euro belasten. "Aus unserer Sicht traf das im Fall KTM-Motohall mit einer Förderungszusage von insgesamt 3,8 Millionen Euro an zu veranschlagenden Mitteln aus dem Landeshaushalt zu", so Pammer. Dazu vertrat das Amt der oberösterreichischen Landesregierung die Auffassung, dass die von der Landesregierung zugesagten Bedarfszuweisungsmittel (1,8 Millionen Euro, Anm.) bei der Genehmigungsgrenze nicht einzurechnen waren.

Diese Bestimmung sei mit dem Voranschlag für das Jahr 2020 abgeändert worden, so dass Beiträge von Dritten nicht auf die Zwei-Millionen-Euro-Grenze anzurechnen sind. Das könne künftig zu weniger Transparenz führen, weil der Regierung weniger Projekte vorzulegen seien, warnte Pammer.

Was die KTM-"Motohall" an sich angeht, "wäre von einem Museum eine breitere historische Einbettung und generell ein kritischer Diskurs in dessen Themenfeld zu erwarten". Außerdem solle das Land die Rolle des oberösterreichischen Museumsverbands - er beriet KTM in Sachen Förderung und konnte daher keine offizielle Begutachtung für das Land abgeben - klären. Die beihilfenrechtlichen Bedingungen der EU seien grundsätzlich erfüllt worden.

Pierer verzichtet auf weitere Tranchen - wegen Corona

Am Mittwoch wurde zudem bekannt, dass die KTM Motohall GmbH auf die noch nicht beschlossenen Fördertranchen im Ausmaß von insgesamt 800.000 Euro verzichtet. Das teilte Oberösterreichs Landeshauptmann, Thomas Stelzer (ÖVP), nach Veröffentlichung des Prüfbericht des LRH mit. Darauf habe er sich mit KTM-Eigentümer Pierer angesichts der Krise und eines 580-Millionen-Euro-Corona-Hilfspaket des Landes verständigt.

Konkret geht es um Förderungen in Höhe von 600.000 Euro aus dem Kultur- und 200.000 Euro aus dem Tourismusressort, die von der Landesregierung noch nicht abgesegnet worden sind. "Wir sind froh, hiermit in diesen besonders herausfordernden Zeiten einen Beitrag für die oberösterreichischen Kunst- und Kulturschaffenden sowie Vereine insbesondere im ländlichen Raum leisten zu können", versicherte Pierer in der gemeinsamen Presseaussendung.

Stelzer: Rolle des Museumsverbunds soll „neu definiert“ werden

Insgesamt sieht Stelzer aber die Förderwürdigkeit des Projektes sowie die korrekte EU-rechtliche Abwicklung durch den LRH bestätigt. An der von den Prüfern angeregten Optimierung interner Abläufe werde bereits gearbeitet, auch die Rolle des Museumsverbunds solle in den nächsten Monaten neu definiert werden.

"Die Kulturdirektion hat bereits den Auftrag erhalten, die entsprechenden Empfehlungen des Landesrechnungshofs zu evaluieren, strukturiert abzuarbeiten und dort nachzuschärfen bzw. zu vereinheitlichen, wo es notwendig ist", so Stelzer. "Nichtsdestotrotz ist die KTM Motohall eine Bereicherung für die Region und ein starkes Signal für den ländlichen Raum", sagte Stelzer. Auch der Regierungspartner der ÖVP auf Landesebene, die FPÖ, unterstrich die Förderwürdigkeit des KTM-Projekts. FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr meinte allerdings, die Verbindung des Unternehmens mit der Bundes-ÖVP sei „unglücklich“: „Zugegebenermaßen ist dadurch ein Bild entstanden, dass man so mit der Förderzusage nicht schaffen wollte.“

Opposition will Rückabwicklung

Die Kulturplattform Oberösterreich, die die Causa als Erste thematisiert hatte, sieht sich in ihrer Kritik durch die LRH-Prüfung bestätigt - und fordert nun eine Rückabwicklung der bisher gewährten Gelder an KTM. "Der Bericht belegt nun schwarz auf weiß, wie viel formal bei der Förderung der KTM Motohall gepatzt wurde. Die zahlreichen Verstöße gegen Richtlinien des Landes zeigen klar, dass es nie zu einer Auszahlung der Gelder hätte kommen dürfen", so Geschäftsführer Thomas Diesenreiter.

Die Grünen sehen sich in ihrer bisherigen Kritik ebenfalls voll bestätigt: "Dieser LRH-Bericht zerlegt förmlich die Museumsförderung für die KTM-Motohall. Er räumt mit dem Mythos auf, die Förderung sei ordnungsgemäß abgelaufen", so der grüne Kultursprecher Severin Mayr. "Unterm Strich handelt es sich um eine beispiellose Förder-Akrobatik. Eine Förderung, die in Wahrheit eine Gabe der Landespolitik in Wahlzeiten an einen Großspender der ÖVP war." Auch die Grünen verlangen einen sofortigen Förderstopp für die KTM-"Motohall". Darüber hinaus solle der Kontrollausschuss eine Sondersitzung abhalten, um die nächsten Schritte zu erörtern, so Klubobmann Gottfried Hirz.

Auch die SPÖ fordert die „umgehende“ Rückforderung der bereits abgewickelten Zahlungen des Landes an KTM. Die 1,8 Millionen Euro würden von den Kulturschaffenden in Oberösterreich gebraucht. Dass Pierer im Zeitraum der Förderungsauszahlungen an sein Unternehmen auch als Großsponsor der ÖVP in Erscheinung trete, "stellt Tauschgeschäfte zugunsten einer politischen Partei auf Kosten der Allgemeinheit in den Raum", so SPÖ-Kultursprecherin Gerda Weichsler-Hauer.

(APA)