Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich hat sich gut an die Krise angepasst und erwägt, einige Änderungen beizubehalten. Doch bei den Dividendenauszahlungen von Banken sei eine nicht akzeptable Schieflage vorhanden.

In der erstmals online durchgeführten Bilanzpräsentation der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) war dem in die Webcam sprechenden Generaldirektor Heinrich Schaller anzumerken: Er hat Gefallen gefunden, an der neuen digitalen Arbeitswelt.