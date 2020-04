Bombendrohung in Wien: Hofburg evakuiert und abgesperrt

Die Hofburg in Wien wurde evakuiert.

Bei der Polizei läuft derzeit ein Großeinsatz in der Wiener Innenstadt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wurde in Sicherheit gebracht.

Nach einer Bombendrohung ist am Mittwochnachmittag die Wiener Hofburg evakuiert worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Gelände großräumig abgesperrt. Am Nachmittag war ein Großeinsatz der Einsatzkräfte im Gang.

"Die Bombendrohung ist per Mail bei der Polizei eingegangen", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Kurz nach 15.00 Uhr wurde mit der Evakuierung und den weitläufigen Absperrungen begonnen. Es wurden auch Bombenspürhunde angefordert.

Nach einer zuvor eingelangten Bombendrohung sind zurzeit unsere Kolleg*innen vor Ort und durchsuchen das Gelände. #InnereStadt #Hofburg https://t.co/LhLlaUAKsc — POLIZEI WIEN (@LPDWien) April 29, 2020

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist bereits in Sicherheit gebracht worden. Die Präsidentschaftskanzlei befindet sich im Leopoldinischen Trakt der Hofburg. Dieser wird derzeit von Beamte mit Bombenspürhunde durchsucht. Neben Polizeikräften war am Nachmittag auch die Rettung und Feuerwehr an Ort und Stelle.

Parlament derzeit nicht betroffen

Nationalratssitzung wurde heute keine abgehalten, allerdings befinden sich auch Büros der Abgeordneten in Teilen der Hofburg sowie in den Containern am Heldenplatz. Die Räumlichkeiten des Parlaments seien von den Evakuierungen aktuell aber nicht betroffen, hieß es aus der Parlamentsdirektion gegenüber der "Presse".



Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.



(APA)