Statt am Schreibtisch im Büro sitzen derzeit viele Österreicher am Küchentisch und arbeiten dort. Doch wer hat die Kosten für Strom, Papier und Handy im Home-Office zu tragen?

Die vergangenen sechs Wochen haben sehr viele Österreicher im Home-Office verbracht. Während die einen heilfroh darüber sind, sehnen andere schon wieder die Zeit herbei, in der sie am Schreibtisch im Büro Platz nehmen können und alles, was für die Arbeit notwendig ist, griffbereit zur Verfügung haben.