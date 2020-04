Chinas Volkskongress als Siegesfeier über das Virus

Mit der Parlamentssession am 22. Mai soll politische Normalität in die Volksrepublik zurückkehren. Präsident Xi will bei der hochsymbolischen Veranstaltung die Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus verkünden.

Als Chinas Parteikader im Februar den Nationalen Volkskongress auf unbestimmte Zeit verschoben, wusste die Weltgemeinschaft endgültig, wie nachhaltig die Virusepidemie die Volksrepublik in einen Ausnahmezustand versetzt hatte. Seit 1998 findet die politische Massenveranstaltung nämlich stets Anfang März statt, eine Änderung des Protokolls hat es bisher nie gegeben.