Maturareisen: „Pokerspiel“ mit Stornos

Die für Juni geplante Party-Reise nach Kroatien will der Anbieter X-Jam nach wie vor durchführen. Eine E-Mail mit einer „Kulanzlösung“ für Stornierungen sorgt für Ärger bei den Maturanten.

Den Sommer hat sich der 17-jährige Felix anders vorgestellt: Ende Juni wollte er mit seiner Klasse in Kroatien die bestandene Prüfungen auf der organisierten Maturareise X-Jam feiern. Nun ist alles anders.



Und eine E-Mail des Reiseveranstalters DocLX sorgt gerade für Ärger an der Schule: Darin wirbt man damit, dass man bis zum 4. Mai stornieren kann – zwar kostenpflichtig, aber mit einer günstigeren Stornogebühr. Eltern und Maturanten wittern ein „unseriöses Angebot“ und den Versuch, zu umgehen, dass Maturanten die Reise zu einem späteren Zeitpunkt wegen der Coronakrise kostenfrei absagen könnten.



In der Email, die der „Presse“ vorliegt, schreibt der Reiseveranstalter, dass die kostenlose Stornierung derzeit nicht möglich ist, man aber die zeitlich begrenzte „Kulanzlösung“ anbiete. „Dabei handelt es sich trotzdem noch um einen dreistelligen Betrag“, erzählt Felix.