Protect your interests: Über Wirtschaft und Ideologie

Die politische Debatte rund um die Re-Mobilisierung der heimischen Wirtschaft wird zusehends mit Ideologie aufgeladen. Ein massiver Interessens-Wettbewerb steht bevor. Für Unternehmen gilt mehr denn je: Schütze deine Interessen.

Mehr oder weniger transparent getroffene politische Entscheidungen, die aktuell an die Öffentlichkeit dringen, beschreiben ein intensives Tauziehen hinter den Kulissen: wer darf wann öffnen und wer nicht? Wer hat Anspruch auf welche Unterstützung oder Förderung, und wer nicht? Welche Auflagen werden bleiben und welche kommen noch dazu?



Solch ein massiver Wettbewerb unterschiedlicher Interessen ist in einer funktionierenden Demokratie völlig normal, auch wenn manche Akteure immer wieder Sehnsucht haben, die Zahl der Mitspieler in diesem Wettbewerb auf nur einige wenige große Player zu reduzieren. Das wäre jedoch demokratiepolitisch grundsätzlich bedenklich. Das Tagesgeschäft von Politikern, Beamten, Lobbyisten, Interessenverbänden und NGOs ist das Aushandeln von Kompromissen, basierend auf Einzelinteressen, Forderungen und dem politisch Machbaren – konkret: dem Legalen und Legitimen. Dieses normale politische Geschäft läuft aktuell auf Hochtouren, mit enormer Intensität und deutlich schneller als sonst. Aber diese Intensität ist nur ein Vorgeschmack auf den zu erwartenden massiven Wettbewerb, der im Zuge der Re-Mobilisierung von Wirtschaft und Gesellschaft unmittelbar bevorsteht. Die Champions League des Wettstreits von Interesse steht ins Haus.