Generation Golf

Viele Menschen fragen sich, wieso die Formel 1 noch nicht begonnen hat: Schließlich sitzt da nur einer im Auto und hat auch noch eine Maske auf.

Dasselbe gilt für „Masked Singer“, die von Puls4 abgesetzte TV-Show. Auch da fragt man sich: Masked Singer – wann, wenn nicht jetzt? ProSieben hat das übrigens fertig gespielt. Gewonnen hat das Faultier.

Was uns direkt zur Lehrergewerkschaft führt. Da zeichnet sich jetzt ein Kompromiss ab: Lehrergewerkschafter dürfen den Fenstertag als persönlichen Feiertag nehmen. Überhaupt wird in der Schule nun der Traum der Bildungswissenschaftler wahr: Die Klassenschülerhöchstzahl wird reduziert. Ein Problem bei der Halbierung der Klassen gibt es allerdings: Weil es nach Alphabet geht, wird die erste Gruppe immer größer sein – denn wer fängt schon mit Q, X oder Y an?

Groß ist die Erleichterung jedenfalls in der Risikogruppe: Golf ist nun wieder erlaubt. Aber jeder nur seinen eigenen Ball. Wenn das funktioniert, könnte man das auf den Fußball ausdehnen. Dann fallen auch wieder mehr Tore.

Taktisch unklug war es von der SPÖ, zu kritisieren, dass die Golfplätze vor den Schulen wieder aufmachen. Schließlich sind die Golfspieler mittlerweile eine wichtige SPÖ-Zielgruppe. (oli)

