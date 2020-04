Bank Austria will weitere Sonderprüfungen bei Oberbank

Die Wiener UniCredit-Tochter beantragt Prüfungen rund um Verflechtungen und Zahlungsflüsse.

Die UniCredit Bank Austria will im anhaltenden Streit mit den 3-Banken weitere Sonderprüfungen rund um die Verflechtungen der Gruppe (Oberbank, BTV, BKS). Zu diesem Zweck hat die Bank zahlreiche weitere Tagesordnungspunkte für die am 20. Mai stattfindende Hauptversammlung (HV) der Oberbank eingebracht, geht aus einer Aussendung der Oberbank hervor.

Unter anderem will die Bank Austria Sonderprüfungen rund um Verflechtungen der 3-Banken mit anderen Gesellschaften - darunter die Alpenländischen Garantie-Gesellschaft m.b.H. (Algar), die Xanthos Privatstiftung sowie die Beteiligungsverwaltung GmbH (BVG) - erwirken. Mit der Xanthos Stiftung gebe es keinerlei Beziehungen, wie ein Oberbank-Sprecher erklärte. Die Algar sei indessen ein seit den 1980er-Jahren existierendes Konstrukt, das Garantien vergebe und in das die 3-Banken einzahlen. Die BVG gebe es seit den 70er-Jahren. In der Holding seien seit den 90er-Jahren Aktien der 3-Banken enthalten.

Darüber hinaus stellte die Bank Austria Anträge auf weitere Sonderprüfungen rund um Zahlungsflüsse innerhalb der 3-Banken-Gruppe und der Generali-3Banken Holding, sowie rund um Zahlungen an andere Aktionäre. Weiters will Bank Austria per Aktionärsbeschluss alle Vorzugsaktien in Stammaktien umwandeln.

