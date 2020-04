Bank Austria will Oberbank-Generaldirektor klagen

Seit genau einem Jahr tobt der Streit zwischen der Bank Austria und der 3-Banken-Gruppe. Jetzt erreicht die Auseinandersetzung eine neue Eskalationsstufe.

Jetzt wird es persönlich. Der Streit zwischen der Bank Austria und der 3-Banken-Gruppe erreicht eine neue Eskalationsstufe. Die Bank Austria, Tochter der italienischen UniCredit, will die Vorstände der zur 3-Banken-Gruppe gehörenden Oberbank auf 19,3 Millionen Euro Schadenersatz klagen. Das geht aus den Unterlagen für die kommende Hauptversammlung der Oberbank hervor.

„Ohne Not eskaliert die UniCredit den Streit und zerbricht mutwillig und sinnlos weiteres Porzellan“, sagt Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger, der von der Klage persönlich betroffen wäre. Gasselsberger geht davon aus, dass ein solches Verfahren keine Chance auf Erfolg hätte – und glaubt, die wahren Absichten der Bank Austria zu kennen: „Es geht um die komplette Machtübernahme durch einen einzelnen Aktionär, der jeden unter Druck setzt, der sich ihm in den Weg stellt.“

Mit einem Stimmrechtsanteil von knapp 26 Prozent an der 3-Banken-Gruppe, zu der neben der oberösterreichischen Oberbank auch die Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV) und die Bank für Kärnten und Steiermark (BKS) gehören, hat die Bank Austria für die Oberbank-Hauptversammlung am 20. Mai Schadenersatzansprüche gegen den gesamten Oberbank-Vorstand und ein ehemaliges Vorstandsmitglied, heute Aufsichtsrat, in der Höhe von 19,3 Millionen Euro angeregt. Sie hätten ihre Funktionen pflichtwidrig ausgeübt sowie gegen die Verbote der Einlagenrückgewähr und der Dividendenzahlungen auf eigene Aktien verstoßen, heißt es.

Anträge auf Sonderprüfungen

Seit genau einem Jahr erhebt die Bank Austria den Vorwurf, die drei miteinander verflochtenen Regionalbanken hätten sich ihre Kapitalerhöhungen gegenseitig finanziert und damit andere Aktionäre geschädigt. Durch ein „wechselseitiges und ringförmiges direktes oder indirektes Beteiligungsverhältnis“ sei gegen das „Verbot der Einlagenrückgewährung“ verstoßen worden, steht in den Anträgen. Die drei Banken seien über mehrere Gesellschaften syndiziert, kooperieren in vielen Bereichen miteinander und hätten eine strikte Gebietsaufteilung vereinbart. Die Kooperation würde sich auch in Form des gemeinsamen Marktauftritts zeigen, argumentiert die Bank Austria.

Neben den vorgeschlagenen Schadenersatzklagen hat die UniCredit-Tochter für die kommende Oberbank-Hauptversammlung weitere Anträge auf Sonderprüfungen eingebracht. So sollen die übrigen Verflechtungen der drei Regionalbanken mit der Alpenländischen Garantie-Gesellschaft (Algar), der Xanthos Privatstiftung sowie der Beteiligungsverwaltung GmbH (BVG) geprüft werden. Auch die Zahlungsflüsse innerhalb der 3-Banken-Gruppe und der Generali-3Banken Holding sollen noch einmal näher betrachtet werden. Darüber hinaus will die Bank Austria alle Vorzugsaktien in Stammaktien umwandeln.

Die bisherigen Versuche der Bank Austria bei den Hauptversammlungen der einzelnen Banken oder vor den örtlichen Gerichten gegen die vorgeworfenen Benachteiligungen vorzugehen, scheiterten. „Wir werden unsere Punkte in der Hauptversammlung der Oberbank vorbringen und darüber hinaus keinen Kommentar abgeben“, heißt es auf Anfrage von der Bank Austria.