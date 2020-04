Italien und das Rätselraten über den Begriff "Angehörige"

(c) Reuters

Ein Vier-Generationen-Haushalt in Italien beim Kartenspielen.

Mit Beginn der "Phase 2" dürfen Italiener wieder Verwandte besuchen. Bloß: Wer ist ein „Angehöriger“? „Alle stabilen Beziehungen“ seien damit gemeint, versucht die Regierung klarzustellen - und schafft noch mehr Verwirrung.

Im Familienland Italien wird zurzeit über den Begriff "Angehörige" gerätselt. Laut einer Regierungsverordnung dürfen die Italiener mit Beginn der "Phase 2" ab nächstem Montag aus der Heimisolierung, um Angehörige zu besuchen, wenn diese in derselben Region wohnen. Doch über die Definition ist eine lebhafte Diskussion entbrannt.

Bis zu welchen Grad der Verwandtschaft kann man Angehörige besuchen? Gehören Lebensgefährten, Partner, Verlobte, mit denen man nicht zusammenlebt, zur Liste der einem Nahestehenden, die man treffen darf? Muss man auf der Selbstbescheinigung, die man ausfüllen muss, wenn man außer Haus geht, die Namen der Verwandten angeben, mit denen man sich trifft? Viele offene Fragen quälen die Italiener vor Beginn der ersehnten "Phase 2" mit einer ersten, minimalen Lockerung der strengen Quarantäne.

„Alle stabilen Beziehungen“

Das Bedürfnis nach Klarheit ist so stark, dass die Regierung in einem Statement richtigstellen musste, dass mit Angehörigen "alle stabilen Beziehungen" gemeint seien. Dazu gehörten jedoch nicht die Freunde. "Es heißt nicht, dass man ab Montag Freunde besuchen und Partys feiern kann", mahnte Premier Giuseppe Conte, der sich weiterhin um eine Eindämmung der Covid-19-Epidemie im Land bemüht.

Wer genau die Stabilität der Beziehungen überprüfen wird, ist unklar. Auf der Selbstbescheinigung sei man jedenfalls nicht verpflichtet, den Namen der Angehörigen, die man besuchen will, anzugeben, erklärte die Regierung.

„Mittelalterliches Konzept“

Der Homosexuellenverband Arcigay bezeichnete den Regierungsbeschluss, lediglich Besuche bei Angehörigen zuzulassen, als "diskriminierend". Der Begriff "Angehörige" beziehe sich auf offizielle Formen der Verwandtschaft und ignoriere die Bedeutung von Beziehungen ohne biologische Bündnisse, die jedoch auch bedeutend seien. Die Regierung habe ein "mittelalterliches Konzept" von Verwandtschaft und schließe viele neue Formen von Beziehungen aus, wie zum Beispiel die Regenbogenfamilien, protestierte der Schwulenverband.

Italien hebt ab dem 4. Mai eine Reihe von Beschränkungen auf, allerdings weniger, als sich die Italiener erhofft hatten. So erlaubt die Regierung etwa wieder mehr Sport im Freien und mehr Bewegungsmöglichkeiten in der eigenen Region, die Wirtschaft soll in mehreren Etappen starten. Italiens Schulen bleiben aber bis zu den Sommerferien geschlossen, sie öffnen die Tore erst wieder im September. Italien registrierte seit Februar bisher mehr als 27.000 Corona-Tote.

Keine Ausnahme für Südtirol

Auch Südtirol darf beim Wiederhochfahren des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens zumindest vorerst keinen eigenen Weg einschlagen. Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) hatte die Pläne von Ministerpräsident Giuseppe Conte als "zu spät und zu zaghaft" kritisiert. Regionenminister Francesco Boccia hatte am Mittwoch aber erklärt, nicht von der Einheitslinie abweichen zu wollen.

Boccia hatte bei einer Videokonferenz bekräftigt, dass Sonderwege für Regionen erst ab 18. Mai zulässig seien. Daher werde Südtirol jetzt den "schwierigen gesetzgeberischen Weg gehen, um Schritt für Schritt das wirtschaftliche Leben wieder in Gang zu bringen", so Kompatscher, der betonte, dass es ihm lieber gewesen wäre, wenn die Regierung eingelenkt und den Südtirolern Freiraum zugestanden hätte.

Es stehe außer Frage, dass die Gesundheit an erster und oberster Stelle stehe, doch habe man in Südtirol eine Stabilisierung erreicht, die es nun ermögliche, den Weg der Öffnung zu gehen, meinte der Landeshauptmann. "Es liegt an uns allen, die Schutzmaßnahmen zu befolgen und selbstverantwortet und solidarisch die Phase 2 anzugehen", meinte der Landeshauptmann. Man müsse nun lernen, mit dem Coronavirus zu leben.

(APA)