Norwegischer Millionär bekämpft U-Haft

Der 70-jährige Millionär Tom Hagen wird Berufung gegen den U-Haft-Entschluss einlegen. Hagen steht im Verdacht, seine Frau getötet zu haben.

Der nach dem Verschwinden seiner Ehefrau am Dienstag überraschend festgenommene norwegische 70-jährige Multimillionär Tom Hagen will seine Untersuchungshaft nicht ohne weiteres hinnehmen. Gegen den U-Haft-Entschluss des zuständigen Gerichts werde Berufung eingelegt, sagte Hagens Anwalt Svein Holden am Donnerstag verschiedenen norwegischen Medien, darunter die Zeitungen "Dagbladet" und "Verdens Gang".

Das Bezirksgericht Nedre Romerike in Lilleström bei Oslo hatte am Mittwoch entschieden, Hagen wegen des Risikos der Beweisvernichtung für vier Wochen in Untersuchungshaft zu nehmen, die ersten beiden Wochen davon in vollständiger Isolation. Damit folgte es einem Antrag der Polizei. Hagen wies eine Schuld über seinen Anwalt von sich.

Das Verschwinden der Millionärsgattin gilt als einer der aufsehenerregendsten Kriminalfälle der jüngeren norwegischen Geschichte. Die damals 68-jährige Ehefrau Anne-Elisabeth war am 31. Oktober 2018 aus dem Familienhaus in Lörenskog bei Oslo verschwunden. Seitdem hat die Familie kein Lebenszeichen von ihr erhalten. Die Polizei, die Anfang 2019 mit dem Fall an die Öffentlichkeit gegangen war, ging zunächst von einer Entführung aus. Ein Indiz dafür war gewesen, dass in dem Haus ein Schreiben mit einer Lösegeldforderung gefunden worden war. Später änderten die Ermittler ihre Haupthypothese und glaubten daran, dass die Entführung nur vorgetäuscht worden und Hagen wahrscheinlich getötet worden sei.

