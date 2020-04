EuGH-Anwalt: Haftungsrisiko bei kontaktlosem Zahlen bleibt bei Bank

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hatte die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der DenizBank AG beanstandet.

Das Haftungsrisiko für nicht autorisierte kontaktlose Zahlungen darf nicht auf den Kunden verschoben werden. Dies stellte der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) am Dienstag in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache C-287-19, DenizBank AG gegen Verein für Konsumenteninformation (VKI), fest. Dabei handelt es sich um einen Entscheidungsvorschlag, dem die EU-Richter meist folgen.

Der VKI hatte vor den österreichischen Gerichten verschiedene Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) beanstandet, die die DenizBank für Zahlungskarten verwendet, mit denen Beträge bis 25 Euro ohne Eingabe eines PIN-Codes bezahlt werden können, wie der EuGH am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte.

Nach diesen AGB gilt laut dem Europäischen Gerichtshof die Zustimmung des Kunden zu Änderungen der Kundenrichtlinien, die ihm spätestens zwei Monate vor dem geplanten Inkrafttreten vorgeschlagen werden, als erteilt, wenn der Kunde seine Ablehnung nicht vor dem geplanten Inkrafttreten mitgeteilt hat. Außerdem soll die DenizBank bei Zahlungen von Kleinbeträgen ohne Eingabe des persönlichen Codes nicht nachweisen müssen, dass der Zahlungsvorgang autorisiert war.

Ferner schließt die DenizBank ihre Haftung für nicht autorisierte Zahlungen aus und weist darauf hin, dass der Kontoinhaber das Risiko eines Missbrauchs der Karte für kontaktlose Kleinbetragszahlungen trägt und bei Abhandenkommen der Karte eine Sperrung für Kleinbetragszahlungen nicht möglich sei.

Oberste Gerichtshof ersuchte EuGH um Auslegung

Der österreichische Oberste Gerichtshof ersuchte den EuGH vor diesem Hintergrund um Auslegung der Zahlungsdienste-Richtlinie 2015/2366. Generalanwalt Campos Sanchez-Bordona stellte daraufhin fest, dass die kontaktlose Zahlung eines Kleinbetrags eine "anonyme" Nutzung ist.

Demnach kann ein Kreditinstitut, das die multifunktionale Zahlungskarte ausgegeben habe, sich auf die vorgesehene Ausnahmeregelung nur berufen, "wenn es nachweist, dass es technisch nicht möglich ist, die Karte zu sperren oder ihre künftige Nutzung bei Verlust, Diebstahl, missbräuchlicher Verwendung oder nicht autorisierter Nutzung zu verhindern", schlägt Sanchez-Bordona dem EuGH vor, zu antworten.

Alles deute darauf hin, dass es nach dem Stand der Technik möglich sei, dass ein Kreditinstitut eine personalisierte multifunktionale Zahlungskarte sperre, heißt es in seinen Schlussanträgen. Die Möglichkeit einer stillschweigenden Zustimmung zu den Änderungen der Bedingungen eines Rahmenvertrags sei zudem eng auszulegen. Auf Änderungen der "wesentlichen Bestandteile dieses Rahmenvertrags" wie solche, die die Aufnahme der NFC-Funktion (Nahfeldkommunikationsfunktion, Near Field Communication, Anm.) in eine Zahlungskarte betreffen, könnten diese nicht angewandt werden.

(APA/DPA)