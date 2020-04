Virologe Drosten: Kinder vermutlich genauso ansteckend wie Erwachsene

Das Forschungsteam fand in Proben keine signifikanten Altersunterschiede bezüglich der Viruslast. Bildungsminister Faßmann kündigt an, bei erneutem signifikanten Anstieg der Infektionen den Präsenzunterricht an Schulen wieder auszusetzen.

Kinder sind einer neuen Analyse zufolge in der Coronavirus-Pandemie vermutlich genauso ansteckend wie Erwachsene. Die Zahl der Viren, die sich in den Atemwegen nachweisen lässt, unterscheide sich zwischen Altersgruppen nicht, berichten Forscher um den Virologen Christian Drosten von der Berliner Charite in einer vorab veröffentlichten und noch nicht von unabhängigen Experten geprüften Studie.

Viral loads by PCR as seen in our laboratories. No significant difference between children and adults. Age categories: Kindergarten (KG), Grade school (GS), Highschool (HS), etc. with age ranges and (counts). https://t.co/xunzyHEi47 pic.twitter.com/je73hsKrZb — Christian Drosten (@c_drosten) April 29, 2020

Die Forscher warnen aufgrund ihrer Ergebnisse vor einer uneingeschränkten Öffnung von Schulen und Kindergärten in Deutschland. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hätten in vielen Ländern Wirkung gezeigt, schreiben sie. Mit der Lockerung der Kontaktbeschränkungen gebe es vermehrt auch Diskussionen darüber, inwieweit die Schließung von Schulen und Kindergärten zu diesem Erfolg beigetragen hat - und wie sich eine Wiedereröffnung auf die Ausbreitung des Virus auswirken könnte.

Warnung vor uneingeschränkter Schul-Öffnung

Bisher sei unklar, inwieweit Kinder das Virus an andere weitergeben. Die Untersuchung dieser Frage sei schwierig, gerade weil die Schulen in Deutschland früh geschlossen wurden und weil das Virus vor allem in der Anfangsphase der Epidemie vor allem von erwachsenen Reisenden weitergegeben wurde.

Das Team um Drosten hat im Rahmen seiner Studie nun in Proben von 3712 Infizierten, die zwischen Jänner und 26. April in einem Berliner Testzentrum untersucht wurden, die jeweilige Menge an SARS-CoV-2-Viren bestimmt. Sie fanden keinen Unterschied in der Viruslast zwischen verschiedenen Altersgruppen. Bei der Beurteilung der Ansteckungsgefahr in Schulen und Kindergärten müssten daher die gleichen Annahmen zugrunde gelegt werden, die auch für Erwachsene gelten, schreiben die Forscher.

Faßmann: Bei starkem Infektionsanstieg erneute Schließung

Angesichts dieser Erkenntnisse wiederholte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP): Bei einem erneuten signifikanten Anstieg der Corona-Infektionen werde der Präsenzunterricht an den Schulen wieder ausgesetzt.

"Wir müssen und wir werden die Entwicklung genau im Auge behalten", so Faßmann in einer Stellungnahme. "Alle Maßnahmen in Richtung stufenweise Öffnung unserer Schulen stehen unter der Bedingung einer positiven Entwicklung der Pandemie."

Gleichzeitig verwies er auf die unklare Forschungslage. Eine im gleichen Zeitraum erschienene Studie des australischen Centre for Immunisation Research and Surveillance habe etwa zeigt, dass 18 positiv getestete Personen (je neun Schüler und Lehrer) in insgesamt 15 Schulen lediglich zwei weitere Personen angesteckt hätten. Das zeige, dass "ein Mehr an Forschung ebenso notwendig ist wie Vorsicht bei unserem Etappenplan für die Schulöffnungen". Daher stünden diese auch unter "strengen Auflagen" wie geringem Präsenzunterricht und klaren Hygienevorschriften.

Schule - Faßmann: Bei starkem Infektionsanstieg erneute Schließung

Wien (APA) - Bei einem erneuten signifikanten Anstieg der Corona-Infektionen wird der Präsenzunterricht an den Schulen wieder ausgesetzt. Das wiederholte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) angesichts der am Donnerstag veröffentlichten Studie von Forschern um den Virologen Christian Drosten. Deren Analyse zufolge sind Kinder in der Coronavirus-Pandemie vermutlich genauso ansteckend wie Erwachsene.

"Wir müssen und wir werden die Entwicklung genau im Auge behalten", so Faßmann in einer der APA übermittelten Stellungnahme. "Alle Maßnahmen in Richtung stufenweise Öffnung unserer Schulen stehen unter der Bedingung einer positiven Entwicklung der Pandemie."

Gleichzeitig verwies er auf die unklare Forschungslage. Eine im gleichen Zeitraum erschienene Studie des australischen Centre for Immunisation Research and Surveillance habe etwa zeigt, dass 18 positiv getestete Personen (je neun Schüler und Lehrer) in insgesamt 15 Schulen lediglich zwei weitere Personen angesteckt hätten. Das zeige, dass "ein Mehr an Forschung ebenso notwendig ist wie Vorsicht bei unserem Etappenplan für die Schulöffnungen". Daher stünden diese auch unter "strengen Auflagen" wie geringem Präsenzunterricht und klaren Hygienevorschriften.

