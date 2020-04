Befriedigung mit Selbstauslöser

Einblick in den Stiegenaufgang ins Secessions-Kabinett, das Thun zu ihrem Stiegenhaus in der Stolberggasse verwandelte. Die Fotocollage zeigt ihre Hände, wie sie zwei ihrer Selbst-Akte zueinander in ein Verhältnis bringt.

Die Künstlerin Sophie Thun bestreitet in der Secession die erste institutionelle Ausstellungseröffnung seit Shutdown: Eine Überwachungskamera zeigt sie beim Archivieren ihrer selbst.

Bisschen gespenstisch ist es schon: Wenn man über einen Livestream beobachten kann, wie man eine Künstlerin bei der Arbeit stört, weil man sie gerade anruft. So geschehen am Mittwoch, als Sophie Thun in ihrer neuen Dunkelkammer im Kabinett der Secession ihr Telefon abhob. Dran war „Die Presse“, ein paar Stunden später folgte dann die Online-„Eröffnung“ dieser ersten Ausstellung einer Institution seit Shutdown. Denn zugänglich wird die Secession erst Mitte Juni wieder sein. Da ist das Projekt der 1985 in Warschau geborenen, in Wien lebenden Künstlerin auch fast schon wieder zu Ende. Kurzerhand habe sie ihre länger geplante Ausstellungsidee für diesen kleinsten der drei Secession-Räume für den digitalen Raum adaptiert, erzählt sie. Man müsse mit dieser Situation doch umgehen, neue Modelle denken, nicht zwanghaft versuchen, das zu tun, was man sonst tun würde.