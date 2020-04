Bordelle und Laufhäuser sollen ab Freitag wieder öffnen dürfen

(c) imago images/Manngold (Patrick Franck via www.imago-images.de)

Wie die „Presse“ erfahren hat, sollen auch Bordelle ab Freitag wieder bundesweit öffnen dürfen. Polizei, Beratungsstellen und Beschäftigte zeigen sich davon völlig überrascht. Der Erlass wird noch vor Mitternacht erwartet, welche Regelungen er genau vorsieht, ist aber unklar.

Nicht nur in den Geschäften, Schulen und Lokalen des Landes herrschte seit Mitte März Stillstand, auch in den Betten heimischer Bordelle bewegte sich bisher nicht viel. Denn das Covid-Maßnahmengesetz zwang auch die Betreiber und Beschäftigten im Rotlichtmilieu zur Untätigkeit. Mehr als sechs Wochen liegt der Handel mit dem engsten aller möglichen menschlichen Kontakte nun brach. Ab Morgen, Freitag aber könnte die Prostitution in Österreich wieder erlaubt sein, da in die Öffnung „aller Dienstleistungen“, die mit Donnerstagmitternacht in Kraft tritt, prinzipiell auch das älteste aller Gewerbe fällt. Bloß, wie genau soll das angesichts geltender Handlungsanweisungen – Mindestabstand, Mundschutzmaske – künftig überhaupt machbar sein?