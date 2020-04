Versteckte Sexarbeit in Zeiten von Corona

Nach einer kolportierten Öffnung der Rotlicht-Lokale bleibt das Betreten von „Einrichtungen zur Ausübung von Prostitution“ vorerst verboten - und die Situation der Sexarbeiterinnen damit prekär.

Nicht nur in den Geschäften, Schulen und Lokalen des Landes herrschte seit Mitte März Stillstand, auch in den Betten heimischer Bordelle bewegte sich bisher nicht viel. Denn das Covid-Maßnahmengesetz zwang auch die Betreiber und Beschäftigten im Rotlichtmilieu zur Untätigkeit. Mehr als sechs Wochen liegt der Handel mit dem engsten aller möglichen menschlichen Kontakte nun brach. Am Donnerstagabend kam dann aber Bewegung in die Branche: Nach „Presse“-Recherchen hatte es zunächst so ausgesehen, als könnte ab Morgen, Freitag auch die Prostitution in Österreich wieder erlaubt sein, da in die Öffnung „aller Dienstleistungen“, die ab Freitag in Kraft tritt, prinzipiell auch das älteste aller Gewerbe fällt. Entgegen kolportierter Informationen stellte die am Donnerstag kurz nach 22 Uhr veröffentlichte Verordnung aber nun klar: Das Betreten von „Einrichtungen zur Ausübung von Prostitution“ bleibt weiterhin untersagt.