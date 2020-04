Russische Agenturen berichteten, Mischustin habe Kremlchef Wladimir Putin während einer Videokonferenz über seine Erkrankung informiert. Vizepremier Andrej Belousow übernimmt interimistisch seine Agenden.

Das Coronavirus hat die russische Regierung erreicht: Regierungschef Michail Mischustin ist mit Covid-19 infiziert. Der 54-Jährige habe sich am Donnerstag in Quarantäne begeben. Russische Agenturen berichteten, Mischustin habe Kremlchef Wladimir Putin während einer Videokonferenz über seine Erkrankung informiert.

Putin dürfte indes schon ein wenig früher von der Infektion des erst im Jänner ernannten Regierungschefs erfahren haben. Denn die folgenden Schritte passierte in Windeseile: die temporäre Amtsübergabe an den bisherigen Ersten Vizepremier Andrej Belousow (61), die Glückwünsche sowie der Aufruf Mischustins an die Öffentlichkeit, das Virus ernst zu nehmen und die geltenden Ausgangsbeschränkungen zu beachten.

Russland zählt aktuell mehr als 106.000 Covid-19-Fälle. Mehr als 1000 Menschen sind an der Viruserkrankung gestorben. Die Infektionszahlen stagnieren erst seit einigen Tagen, ein klarer Abwärtstrend ist noch nicht in Sicht. Bis einschließlich 11. Mai ist die „arbeitsfreie Zeit“ sowie strenge Ausgangsbeschränkungen in Moskau und anderen Regionen in Kraft.

Sorge wegen Mai-Feiertage

Dass das Virus nun auch die Regierungsspitze betrifft, lässt die russische Politik nicht gut dastehen. Schon vor einiger Zeit hatte es Aufregung gegeben, nachdem der Chefarzt einer Moskauer Covid-Klinik am Coronavirus erkrankt war. Putin hatte ihn kurz zuvor getroffen und ihm die Hand geschüttelt. Der Arzt ist mitterlweile genesen.

Mischustin sollte sich als Premier eigentlich um die Wirtschaftsentwicklung Russlands kümmern. Zuletzt war er zentral in die Covid-19-Bekämpfung eingebunden.

Nervosität dürfte sich in der Regierung auch wegen der anstehenden Mai-Feiertage breitmachen. Traditionell nutzen die Russen diese Zeit, um in Urlaub oder auf die Datscha zu fahren und mit Verwandten und Freunden zu feiern. „Die Mai-Feiertage liegen vor uns und ich bitte Sie, zu Hause zu bleiben und die nötigen Beschränkungen einzuhalten“, wandte sich Mischustin an die Bürger in einem Statement im Statsfernsehen.

„Was Ihnen passiert ist, kann jedem passieren, das habe ich immer gesagt“, erklärte Putin. „Sie sind sehr aktiv, ich möchte Ihnen für Ihre bisherige Arbeit danken.“ Mischustin sei in einer beruflichen Lage, in der er Entscheidungen direkt mit anderen Gesprächspartnern habe treffen müssen. Wie genau Mischustin sich infiziert hat, wurde nicht offengelegt. Der Premier habe am 24. April Putin das letzte Mal persönlich getroffen, hieß es in einem Telegram-Kanal von Kreml-Pool-Journalisten.