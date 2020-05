Eurogruppen-Chef: EU schlägt sich in Krise besser als USA

Mário Centeno fordert direkte Budgetzuschüsse als Teil des EU-Wiederaufbaufonds. Andernfalls drohe der Union eine desaströse Zerstörung des Binnenmarktes, warnt der Präsident der Eurogruppe.

Brüssel. Der Präsident der Eurogruppe, Mário Centeno, wies im Interview mit der „Presse“ und vier anderen europäischen Zeitungen Kritik an der bisherigen wirtschaftspolitischen Antwort der EU auf die Coronakrise zurück. „Europa hat seine Instrumente ziemlich erfolgreich adaptiert. Wir haben beträchtliche und zeitgerechte Lösungen für die Notsituation gefunden. Vergleichen Sie das mit dem, was in den Vereinigten Staaten los ist. Dort gibt es eine Bundesregierung, hoch koordinierte Antwortmechanismen - und schauen Sie sich die gegenwärtige Situation an, den Mangel an Koordination, der auf allen Ebenen zu beobachten ist.“