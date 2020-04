In Höhle eingeschlossener Jugendlicher mit Flaschenzug befreit

Am Schödelkogel in Bad Mitterndorf war ein Jugendlicher in einer Höhle eingeschlossen. Die Bergrettung konnte ihn mittlerweile befreien.

Ein in einer Höhle an Schödelkogel bei Bad Mitterndorf (Bezirk Liezen) eingeschlossener Jugendlicher musste am Donnerstagabend von der Bergrettung befreit werden. Der Bursche konnte mit einem Flaschenzug aus der misslichen Lage gerettet werden. Laut Polizei blieb er unverletzt.

Der Bursche war laut Polizei am späten Donnerstagnachmittag mit einem Freund in einem Gelände mit kleineren Höhlen unterwegs. In eine dieser Geländevertiefungen waren die beiden Jugendlichen dann auch geklettert. Während der eine Bub den Rückweg problemlos antreten konnte, kam der zweite nicht mehr voran. Sein Freund alarmierte die Eltern.

Die angeforderte Bergrettung konnte die Buben mit Hilfe eines Flaschenzuges aus der Vertiefung holen. Beide Jugendlichen blieben unverletzt.

(APA)