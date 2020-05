Russlands "Kirche des Sieges" bekommt doch kein Putin-Mosaik

So sieht die "Kirche des Sieges" in Moskau von innen aus.

Präsident Putin widmete die Militärkathedrale dem "Sieg unseres Volkes" im Zweiten Weltkrieg. Die für den 9. Mai geplante Kirchenweihe mit Veteranen wurde nun verschoben.

Wegen der Corona-Pandemie wird nach der Moskauer Militärparade nun auch die zum 75. Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland geplante Weihe der neuen Hauptkirche der russischen Armee verschoben. Die Kirchenweihe solle erst nach Ende der Epidemie erfolgen, sagte der russisch-orthodoxe Miltärbischof Stefan Priwalow laut Kathpress der Nachrichtenagentur RIA Novosti am Donnerstag.

Die monumentale "Kirche des Sieges" im militärischen Themenpark Patriot bei Moskau ist Russlands drittgrößte Kathedrale und ein Prestigeprojekt des Staates. Sie sollte in einer Festveranstaltung mit Veteranen des Zweiten Weltkrieges und ranghohen Politikern eingeweiht werden.

Präsident Wladimir Putin widmete die Militärkathedrale dem "Sieg unseres Volkes" im Zweiten Weltkrieg, wie er bei der gemeinsamen Grundsteinlegung mit dem russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill I. im September 2018 sagte. Das Gotteshaus mit einer fast 100 Meter hohen goldenen Hauptkuppel bietet nach offiziellen Angaben rund 6000 Menschen Platz. Es soll der Kirche laut dem Militärbischof nächsten Mittwoch in einer schlichten Zeremonie übergeben werden.

Zur Kathedrale wurde eine "Straße der Erinnerung" angelegt. Sie ist 1.418 Meter lang; so viele Tage dauerte 1941 bis 1945 der "Große Vaterländische Krieg" der Sowjetunion gegen Deutschland. Dort sollen Besucher an multimedialen Monitoren die Namen und Fotos aller 33 Millionen sowjetischen Soldaten abrufen können, die im Zweiten Weltkrieg kämpften.

Kein Putin-Mosaik

In der neuen Militärkirche wird es nun aber doch kein Mosaik des Kremlchefs geben. Das Bild sei zwar vorbereitet worden, teilte die Kirchenleitung der russischen Agentur Interfax am Freitag mit. Der künstlerische Rat habe aber schließlich entschieden, es nicht anzubringen.

Ob das Bild, in dem auch Verteidigungsminister Sergej Schoigu zu sehen ist, an einem anderen Ort gezeigt werden könne, sei noch unklar. Kremlgegner hatten zuvor das Mosaik in der Kirche als "Personenkult" kritisiert.

In Russland mit seiner einflussreichen russisch-orthodoxen Kirche haben Militärkirchen eine lange Tradition. Das neue Gotteshaus kostete nach Medienberichten mehr als sechs Milliarden Rubel (rund 75 Millionen Euro). Nach Angaben von Putins Sprechers finanzierte der Kremlchef persönlich die Hauptikone in der Kirche.

(APA/dpa)