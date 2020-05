Die Nachhaltigkeit nicht vergessen

Nachhaltigkeit spielt in ihren vielen Facetten in der Wirtschaft eine immer größere Rolle.

Aktuell im Schatten von Corona ist die Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft die große Herausforderung unserer Zeit. Hochschulstudien vermitteln ökonomisch, ökologisch und sozial verträgliche Unternehmensstrategien.

Klimawandel, Ressourcenverknappung, Abfallentsorgung und eine strenger werdende Umweltgesetzgebung machen nachhaltiges Wirtschaften mehr und mehr zum Thema. Unternehmen und Organisationen brauchen spezifisches Know-how für die Implementierung von Maßnahmen, um umweltschonende Produkte und gesellschaftlich verträgliche Lösungen bieten zu können. Universitäten und Fachhochschulen haben mit einem entsprechenden Bildungsangebot auf diese Entwicklung reagiert.

An der IMC Fachhochschule Krems gibt es den Master-Studiengang Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement, der mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde in Deutschland kooperiert. Ob wirtschaftliches, technisches oder naturwissenschaftliches Vorstudium: Beim Aufnahmegespräch wird vor allem die Motivation hinterfragt. „Der Studiengang vermittelt Fachwissen für spezialisierte Unternehmen aus dem Umweltsektor, bildet aber auch Generalisten aus, die in Querschnittsbereichen tätig sind, damit sie in ihren Branchen nachhaltige Akzente setzen können“, sagt Studiengangsleiter Reinhard Altenburger.

Teilnehmer aus verschiedenen Fächern

Er unterstreicht die Interdisziplinarität. „Themen wie Energieeffizienz, ökologische Kreisläufe und Corporate Social Responsibility gewinnen immer stärker an Beachtung. Dementsprechend kommen die Studierenden nicht nur aus der Betriebswirtschaftslehre, sondern auch aus den Politikwissenschaften, der Soziologie oder den Naturwissenschaften. Es geht nicht zuletzt auch darum, beispielsweise rechtliche Aspekte behördlicher Verfahren oder Grundlagen des Abfall- und Abwassermanagements besser zu verstehen.“ Die möglichen Arbeitsfelder für derartige Studiengänge sind breit gefächert, die Expertise kann im öffentlichen, gemeinnützigen oder privaten Sektor eingesetzt werden und schließt Nachhaltigkeitsagenturen, Non-Profit-Organisationen, Unternehmen im Bereich Umwelt- und Energiemanagement oder Unternehmen mit einer Abteilung für den Bereich Corporate Social Responsibility ein.

An der FH Campus Wien wurde 2016 der Studiengang Nachhaltiges Ressourcenmanagement gestartet, der im Department Applied Life Sciences angesiedelt ist. Die ersten Absolventen schlossen das Bachelor-Studium im Vorjahr ab. Primäres Ausbildungsziel ist es, organisationsübergreifende Wertschöpfungsketten von der Produktentwicklung bis zum Recycling zu optimieren. Das Curriculum wurde gemeinsam mit Unternehmen der Abfallwirtschaft, produzierenden Unternehmen und Behörden entwickelt, um deren wachsenden Bedarf zu decken.

Querdenker gefragt

„Neben den allgemeinen Voraussetzungen, um ein Studium zu beginnen, wünschen wir uns engagierte Studierende, die querdenken und neue Ansätze verfolgen“, sagt Victoria Krauter, Leiterin des Kompetenzzentrums für Sustainable and Future Oriented Packaging Solutions. „Die Absolventen sind in der Lage, Produkte und Prozesse zu analysieren und diese im Sinn der Nachhaltigkeit zu gestalten. Nach dem Bachelor steht das berufsbegleitende Masterstudium Packaging Technology and Sustainability offen, das sich mit der aktuellen Querschnittsmaterie Verpackungstechnologie befasst“, so Krauter.

An der deutschen SRH Fernhochschule hat im März der berufsbegleitende Bachelorstudiengang Nachhaltigkeitsmanagement begonnen. „Es geht darum, dass ein Unternehmen oder eine Organisation in der Lage ist, Nachhaltigkeitsstrategien mit ökonomischen, ökologischen und sozialen Maßnahmen zu entwerfen und umzusetzen, diese mit den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen abzustimmen und ein entsprechendes Nachhaltigkeitsreporting zu gewährleisten. Für ein Telekommunikationsunternehmen stellt sich die Wertschöpfungskette freilich anders dar als für ein Chemie- oder Textilunternehmen“, sagt Studiengangsleiter Michael Koch. Um Schwerpunkte zu setzen, kann aus Wahlmodulen wie betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliche Sozialarbeit, nachhaltige Kapitalanlagen und nachhaltiger Tourismus gewählt werden. Dauer und Intensität des Fernstudiums können selbst festgelegt werden, der Start ist monatlich möglich.

Im Masterstudium Geografie „Globaler Wandel – regionale Nachhaltigkeit“ an der Universität Innsbruck werden gesellschafts- und naturwissenschaftliche Fragestellungen behandelt. Mit den Vertiefungsrichtungen Raumentwicklung und Regionalforschung – hier vor allem die Wechselwirkungen mit sozial-ökologischer und digitaler Transformation – sowie die Gebirgs- und Naturgefahrenforschung.

Nachhaltigkeit für alle Studien

Das Thema Nachhaltigkeit soll zudem künftig in Innsbruck universitätsweit einfließen, um einen Blick über den Tellerrand des eigenen Fachs zu ermöglichen: „Dabei handelt es sich nicht um ein eigenständiges Studium, sondern um ein Paket, das innerhalb eines Studiums als Ergänzung absolviert werden kann. Es soll mit dem Studienjahr 2020/2021 starten“, sagt Theresa Hohenauer-Todd vom Büro des Vizerektors. Die Module: Governance and Partnership, Earth Preconditions, Sustainable Resource Use, Basic Human Needs, Social and Economic Development, Universal Value.