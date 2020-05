Hohe Ausgaben bremsen Amazon

Der Onlinehändler hält einen Verlust im zweiten Quartal für möglich. Das Coronavirus führt zu vier Milliarden Dollar an Sonderkosten. Doch Amazon bleibt ein Krisengewinner.

Wien/Seattle. Geschlossene Geschäfte und Ausgangsbeschränkungen in zahlreichen Staaten der Welt haben dem US-Konzern Amazon stark steigende Umsätze zum Jahresauftakt beschert. Der Erlös kletterte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 26 Prozent auf 75,5 Milliarden Dollar (69,42 Mrd. Euro). Allerdings gibt es einen Wermutstropfen, und zwar in Form sinkender Einnahmen. Der Gewinn ging im Zeitraum Jänner bis März um rund 30 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar zurück.

Die größten Belastungen stehen jedoch noch bevor. Für das laufende Vierteljahr warnte Amazon vor Sonderkosten von rund vier Mrd. Dollar wegen der Coronapandemie. Der Konzern will etwa in seine Lieferlogistik und in Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter investieren. Amazon rechnet deshalb mit einem Ergebnis zwischen minus 1,5 Milliarden Dollar und plus 1,5 Milliarden Dollar. Dafür wird mit einem Anstieg der Erlöse zwischen 18 und 28 Prozent gerechnet. Amazon betonte, dass verlässliche Vorhersagen derzeit schwer seien.

Die Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit deutlichen Kursverlusten auf den Quartalsbericht. Dennoch zählt Amazon in der Krise bisher unbestritten zu den großen Gewinnern. In den vergangenen drei Monaten ist der Aktienkurs um über 30 Prozent gestiegen und hat neue Rekordhochs erreicht. Davon profitiert als Großaktionär auch Chef und Gründer Jeff Bezos.

Sein Vermögen ist dem Bloomberg Billionaires Index zufolge seit Jahresbeginn inzwischen – trotz Börsencrashs – um rund 29 Milliarden auf 143 Milliarden Dollar gestiegen, sodass er seinen Status als reichster Mensch der Welt in der Krise noch deutlich ausbaute.

Die Coronapandemie hat die Nachfrage nach Amazons Lieferdiensten in vielen US-Regionen regelrecht explodieren lassen. Das Unternehmen tat sich mit dem großen Andrang jedoch schwer und war zeitweise überfordert. Nach wie vor müssen viele Kunden länger als gewöhnlich warten oder können bei den begehrten Lebensmittelbringdiensten gar keine Bestellungen aufgeben. Diese Probleme will Bezos mit hohen Investitionen beheben. Während US-Unternehmen im Rekordtempo Jobs abbauen, stellt Amazon in großem Stil Mitarbeiter ein.

Kritik an Amazon

Im März wurde angekündigt, 100.000 Beschäftigte anzuheuern, um die gestiegene Nachfrage zu bewältigen. Im April folgte die Einstellung weiterer 75.000 Beschäftigter. Doch Amazon steht wegen seiner Arbeitsbedingungen auch stark in der Kritik – gerade jetzt.

Der Konzern wird beschuldigt, nicht genug für den Schutz seiner Beschäftigten zu unternehmen, und ist immer wieder mit Protesten konfrontiert. Amazon weist die Vorwürfe zwar zurück, Ärger könnte dem Unternehmen dennoch drohen. So schalteten sich beispielsweise wegen der umstrittenen Kündigung eines Streik-Organisators in New York der dortige Bürgermeister, Bill de Blasio, und die mächtige Generalstaatsanwältin Letitia James ein.

Verlassen kann sich der Konzern in der Ära des Zuhausebleibens und der Heimarbeit indes weiter auf sein lukratives Cloud-Geschäft, das IT-Dienste und Speicherplatz im Internet umfasst. Amazons Aushängeschild, die Web-Plattform AWS – der Marktführer bei Cloud-Services für Unternehmen –, steigerte die Einnahmen im jüngsten Quartal um fast ein Drittel auf 10,2 Mrd. Dollar. Der Betriebsgewinn der Sparte wuchs um rund 40 Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar. Microsoft legte im Cloud-Segment ebenfalls zu.

Amazon selbst hat seine Mitarbeiter, sofern möglich, darum gebeten, noch Anfang Oktober im Home-Office zu bleiben. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.05.2020)