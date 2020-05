Das Abenteuer seines Lebens

Sandro Platzgummer nimmt Anlauf: Der Tiroler will sich auch bei den New York Giants durchsetzen.

Sandro Platzgummer, 23, profitiert vom Expansionskurs der NFL, der Tiroler ergatterte einen Platz im Kader der New York Giants. Doch wie groß ist die Chance des 23-Jährigen auf Einsätze in der besten Football-Liga der Welt?

Innsbruck/New York. Sonntagnacht, gegen 2 Uhr, nahm Sandro Platzgummers Leben eine radikale Wende, als endlich sein Handy klingelte. Er hatte sehnsüchtig auf diesen Anruf aus Amerika gewartet. Und wenn die Botschaft eine derart erfreuliche ist, bleibt man gern länger wach: Platzgummer, das erfuhr der 23-Jährige in dieser Nacht, hatte es als einer von vier Spielern aus dem International Pathway Program in die National Football League (NFL) geschafft. Dass sein zukünftiger Arbeitgeber nicht mehr die Swarco Raiders Tirol, sondern die New York Giants sein werden, erfuhr er am Montag.