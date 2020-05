Zur Rolle einer jungen Frau in der NS-Zeit

Reaktion eines Lesers und indirekt Betroffenen auf das hier besprochene Buch „Die Befreiung Wiens 1945“.

Am 18. April wurde an dieser Stelle das Buch „Die Befreiung Wiens 1945: Überlebende erinnern sich“ des Publizisten und Historikers Michael Schmölzer besprochen. Unter anderem kommt auch Ursula Klasmann zu Wort. Die damals Fünfzehnjährige wird als „ein typisches Produkt der NS-Erziehung“ beschrieben. Unter anderem heißt es: Im Bund Deutscher Mädel (BDM) habe sie Freundinnen gefunden, Sport betrieben, „mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht“. Ihr Neffe Jaan Karl Klasmann widerspricht nun in einem Brief an die „Presse“:

In Ihrem Artikel „Die Befreiung Wiens 1945: Überlebende erinnern sich“ (18. April, Besprechung eines Buches von Michael Schmölzer) wird meine bald 90-jährige Tante Maga. Ursula Klasmann mit vollem Namen und Wohnadresse als „typisches Produkt der NS-Erziehung“ bezeichnet. Für eine weithin anerkannte Künstlerin im Fach Porzellandesign, die auch in der „Presse“ bereits Erwähnung fand, ist eine solche Bezeichnung rufschädigend, wie es überhaupt herabwürdigend ist, einen Menschen als „Produkt“ zu bezeichnen.

Meine Tante stand nie in irgendeiner Nähe zur NS-Ideologie und war auch niemals beim BDM. In Schmölzers Buch ist hier, auf welchem Weg immer, einiges durcheinandergekommen.

Meine Großeltern konnten ihre Heimat Estland knapp vor Beginn der Deportationswellen nach Sibirien verlassen. Das ihnen vom nationalsozialistischen Regime in der Nähe von Schwerin angebotene Gut wies mein Großvater, da es arisiert war, zurück – für ihn ein Gebot des Anstands.

Meine Tante, in diesem Geist aufgewachsen, bestand im Alter von zwölf Jahren die Aufnahmeprüfung für die Rundfunkspielschar, in der die Kinder angeleitet wurden, Märchenhörspiele für ihresgleichen zu produzieren. Sie stand in keiner Beziehung zum BDM, was ein Historiker wissen müsste.

Zum Spaß dort gehörten nicht nur die „Arbeit“ und der Sport, sondern auch renitente Streiche, für die die Spielschar dann strafexerzieren musste. Auch die Kinderlandverschickung ein Jahr später, mit viel sportlicher Betätigung, war keine BDM-Veranstaltung.

Dass ein Kind dieses Alters solchen Gelegenheiten Freude abgewinnen kann, bedeutet noch lang nicht, ideologischer Indoktrination zu erliegen. Wo sie versucht worden sein mag, ist sie bei meiner Tante jedenfalls gründlich schiefgegangen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jaan Karl Klasmann

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.05.2020)