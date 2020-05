Braucht Österreich die AUA?

Die AUA sei systemrelevant und wichtig für den Standort. Kann bitte jemand der Öffentlichkeit erklären, warum?

Zahlreiche Berichte aus den Medien lassen aufhorchen: Soll der Staat (wieder) einen Zuschuss fast in Milliardenhöhe leisten, um die AUA zu retten? Zuletzt war von 767 Millionen Euro die Rede, oder doch lieber eine Zahlung an die Lufthansa als Muttergesellschaft von nur 267 Millionen und Kreditgarantien über 410 Millionen Euro mit der Auflage, die AUA in Österreich am Leben zu erhalten. Aber auch nicht rückzahlbare Hilfen wären „interessant“. Alles im Interesse des Standorts.