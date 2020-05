Der legendäre Schlagzeuger Tony Allen ist tot

Er begründete den Afrobeat mit, auch im zeitgenössischen Pop zeigte er auf. Jetzt starb er mit 79 in Paris.

„Ich bin kein Metronom. Mir ging es immer darum, kreativ zu trommeln“, sagte er 2002 der „Presse“. Tony Allen, 1940 in Lagos, Nigeria, geboren, war zunächst vom Jazz inspiriert. Die Raffinessen des Spiels mit den Becken lernte er etwa aus Artikeln von Max Roach im US-Magazin „Downbeat“. Gene Krupa und vor allem Art Blakey waren Vorbilder. 1964 lernte er den Saxofonisten Fela Kuti kennen. Nach einer Phase des straighten Jazz fusionierten sie Jazz mit dem afrikanischen Stil Highlife und spielten den Mix möglichst kompliziert. Unter dem Einfluss des Funks eines James Brown gestalteten sie ihren Sound übersichtlicher. „One idea, one song“ – die Devise wendeten sie auch bei der Entwicklung des Genres Afrobeat an.

Auf Pölstern trommeln

Ihre gemeinsame erste Tour durch die USA, 1969, sollte zehn Monate dauern. Während sich Kuti von Black-Panther-Aktivisten wie Stokely Carmichael politisieren ließ, lernte Allen durch sein Idol Art Blakey, auf Pölstern zu trommeln. „Blakey übte nie hinterm Schlagzeug. Ich übernahm das, und es veränderte meinen Stil.“ Auf dem Rückflug änderte die Band ihren Namen in Africa 70. Ihre Blütezeit brach an. 40 gemeinsame Alben sprechen eine deutliche Sprache. Die Musik war funky und jazzy, der Text streng politisch.

Ende 1979 machte Allen solo weiter. Er ging nach London, dann nach Paris. Seine ersten vier Alben, darunter das famose „No Accomodation For Lagos“, waren noch von Fela Kuti produziert. Dann lockten ihn Elektronik, Drum'n'Bass, Hip-Hop und Popmusik. Als Studiomusiker arbeitete er für Charlotte Gainsbourg, Air und Groove Armada. Vor allem aber werkte er mit Britpopstar Damon Albarn u. a. in dessen All-Star-Band The Good, The Bad & The Queen. Solo brillierte er mit Alben wie „Black Voices“ und „Secret Agent“, bei denen Tradition und Innovation sensibel austariert waren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.05.2020)