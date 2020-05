„Nur Mut!“ Drei Prominente und 131 Jahre SPÖ

Heinz Fischer, Hannes Androsch und Wolfgang Maderthaner blicken in Stolz zurück und schreiben gegen Pessimismus an.

Das unausgesprochene Motto lautet: Nur Mut und Beharrlichkeit – es wird schon wieder! „Vorwärts“ nennen drei prominente Autoren ihr Werk, das punktgenau zum heurigen virtuellen Maiaufmarsch der SPÖ erschienen ist („Österreichische Sozialdemokratie seit 1889“, Brandstätter, 400 Seiten).

Die Hauptarbeit, nämlich die stolze, turbulente Parteigeschichte nachzuerzählen, die hat Wolfgang Maderthaner übernommen, der renommierteste „rote“ Historiker. Den Epilog gestaltet in bewährter Manier der „rechte“ SPÖ-Flügelmann Hannes Androsch. Und das Vorwort, die Einführung ins Thema, gleichsam den Grundton?

Nein, den gibt nicht die Parteichefin vor, sondern Heinz Fischer, aller öffentlichen Ämter ledig und nun wieder in der Rolle der grauen SP-Eminenz, die er über die Jahrzehnte hinweg perfektionierte. Für alle, die auf Pamela Rendi-Wagner folgen mögen, hat das rote Urgestein Tröstendes parat: „Gibt es Anlass für Pessimismus? Nur dann, wenn wir kleinmütig sind, wenn wir vergessen haben, dass die Sozialdemokratie in ihrer langen Geschichte ... schon viel schlimmere Situationen erlebt hat als eine Serie schlechter oder schwacher Wahlresultate im Wettbewerb mit populistischen Politikern und Parteien. Populismus kann ein Beschleuniger beim Aufstieg sein, aber auch beim Abstieg ... Der Machtwechsel, den die Sozialdemokraten in Österreich und Europa mehrmals, den demokratischen Spielregeln entsprechend, zur Kenntnis genommen haben, wird (und muss) auch in Zukunft zum Rhythmus der Politik gehören . . . Auch das 21. Jahrhundert wird ein Jahrhundert sein, in dem sozialdemokratische Grundwerte und Ideen die historischen Abläufe maßgeblich beeinflussen werden.“

Bedenkenswertes legt Hannes Androsch dar. Denn sein Befund konterkariert eigentlich jene positive Grundstimmung, die den roten Faden des Buches ausmacht: Im Bildungsbereich, also einem Schwerpunkt sozialdemokratischer Gesellschaftspolitik, liege vieles im Argen: „Hierzulande ist die soziale Mobilität deutlich geringer als in vielen anderen Ländern, hier wird ein beträchtlicher Teil des sozioökonomischen Erfolgs oder auch Misserfolgs von einer Generation zur nächsten weitergegeben. Diese ,Bildungsvererbung‘ bedeutet nichts anderes, als dass beispielsweise nur 15 Prozent der Söhne von Vätern aus dem untersten Einkommensviertel im Haupterwerbsalter in das oberste Erwerbsviertel aufsteigen. Wer also in diese soziale Gruppe hineingeboren wurde, wird mit einer Wahrscheinlichkeit von über 40Prozent auch dort bleiben.“ Dies könne, so der einstige Finanzminister, „zu gefährlichen sozialen und in der Folge auch politischen Konflikten führen“.

Ohne Coronakrise

Auf die aktuelle Gesundheitskrise und die damit verbundenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verwerfungen konnten die Autoren nicht mehr eingehen. Daher muss auch offenbleiben, wie die Sozialdemokratie und der ÖGB diese Herausforderung meistern wollen. Gerade die vergangenen Wochen haben die rapiden Veränderungen der Arbeitswelt mehr als deutlich aufgezeigt. „Home-Office“ erschwert naturgemäß Solidarität, viele Betroffene sprechen heute schon von einer ganz neuen Form von Ausbeutung. Hier wird die SPÖ Antworten geben müssen. Ob sie dazu intellektuell in der Lage ist, wird sich weisen.

