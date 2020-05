Premier Mischustin mit Covid-19 im Krankenhaus

Vizepremier Belousow übernimmt das Amt. Während der Maifeiertage drohen Neuansteckungen.

Moskau. Das Coronavirus hat die russische Regierung erreicht: Regierungschef Michail Mischustin ist mit Covid-19 infiziert. Der 54-Jährige wird in einem Krankenhaus betreut. Mischustin hat Kreml-Chef Wladimir Putin am Donnerstag während einer Videokonferenz über seine Erkrankung informiert. „Was Ihnen passiert ist, kann jedem passieren, das habe ich immer gesagt“, sagte Putin. „Sie sind sehr aktiv, ich möchte Ihnen für Ihre bisherige Arbeit danken.“

Mischustin sei in einer beruflichen Lage, in der er Entscheidungen direkt mit anderen Gesprächspartnern habe treffen müssen. Mischustins Agenden übernimmt temporär Andrej Belousow (61), der bisher Erster Vizepremier war. Sogleich wurde gemutmaßt, dass Belousow weiterhin im Premiersamt bleiben könnte: Mischustin sollte die Wirtschaft ankurbeln – was derzeit in den Hintergrund gerückt ist. Der Kreml dementierte.

Russland zählte am Freitag mehr als 114.000 Covid-19-Fälle. Knapp 1200 Menschen sind an der Viruserkrankung gestorben. Die Zahl der Neuansteckungen hat sich verlangsamt, aber ein Abwärtstrend ist noch nicht in Sicht. Die „arbeitsfreie Zeit“ wurde bis einschließlich 11. Mai ausgedehnt. Bis dahin sind auch strenge Ausgangsbeschränkungen in Moskau und anderen Regionen in Kraft.

Nervosität macht sich unter den Regierenden auch wegen der Mai-Feiertage (bis 11. Mai) breit. Traditionell nutzen die Russen diese Zeit, um auf die Datscha zu fahren und mit Nahestehenden zu feiern. „Ich bitte Sie, zu Hause zu bleiben und die nötigen Beschränkungen einzuhalten“, mahnte Mischustin die Bürger, bevor er sich in den Krankenstand begab. (som)

