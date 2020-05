Was geht alles den Bach hinunter . . .

Ist der Selbstreinigungsprozess in Bächen geschädigt, werden überschüssige Nährstoffe in tiefere Abschnitte geschwemmt.

In Südeuropa wandern Touristen gern in ausgetrockneten Flussbetten durch die Landschaft, dort sind trockene Bachbette im Sommer selbstverständlich. Auch in Mitteleuropa können Bäche „intermittierend“ sein, also nicht durchgehend Wasser führen. „Über ein EU-Projekt, bei dem sich Wissenschaftler für Management und Forschung an intermittierenden Flüssen vernetzen, haben wir erkannt, dass es kaum Untersuchungen in temperierten Zonen, geschweige denn in Österreich gibt“, sagt Gabriele Weigelhofer vom Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement der Boku Wien, die seit 2007 am Wassercluster Lunz forscht. Gefördert vom Klima- und Energiefonds erkundet ihr Team nun, wie sich das Austrocknen von Bächen auf die Mikrobiologie auswirkt, die den Selbstreinigungsprozess des Gewässers steuert. Welche Folgen hat die Trockenphase auf die Wasserqualität, wenn der Bach wieder Wasser führt?