Leadership in Krisenzeiten – Aus Mitarbeitern Mitunternehmer machen

Leadership in Krisenzeiten – Wie aus Mitarbeitern Mitunternehmer werden!

Sicherheit, Richtung, Wertschätzung und Klarheit sind für Mitarbeiter immer wichtig. Ganz besonders in Krisenzeiten. Je stärker die Mitarbeiter diese Verhaltensweisen erleben, desto höher sind Engagement und Leistungsbereitschaft – und damit die wahrgenommene Arbeitgeberattraktivität, ist eine der Erkenntnisse der Forschung der Deutschen Employer Branding Akademie (DEBA).

Im März hatte die DEBA eine repräsentative Befragung von 500 österreichischen Arbeitnehmern in Auftag gegeben. Erfragt wurde das aktuelle Krisenverhalten der Arbeitgeber. Es Aufschluss darüber, dass das Verhalten des Arbeitgebers einen direkten Einfluss auf die wahrgenommene Arbeitgeberattraktivität hat. Arbeiter und Angestellte wünschen sich von ihren Unternehmen einen auf die Situation angepassten Umgang. Sie wollen unmittelbar und laufend über die Lage des Unternehmens informiert werden und schätzen klare Ansagen.

Erfolgsfaktor Leadership

Dafür braucht es vor allen Dingen: Leadership. Im Verhalten der Geschäftsführung, in der Unternehmenskultur und im Employer Branding.

Nur mit Führungsqualitäten, die den Mitarbeitern Sicherheit, Richtung, Wertschätzung und Klarheit geben, werden Gemeinsinn, Engagement und Leistungsbereitschaft der Angestellten gestärkt und damit die Arbeitgeberattraktivität gesteigert – in der Krise noch mehr als ohnehin schon.

Dem Verhalten der Führungskräfte und Mitarbeiter kommt in der internen Verankerung im Employer Branding entscheidende Bedeutung zu. Es ist wichtig, dass das Management von der untersten bis zur oberen Ebene den Werten und Botschaften der Arbeitgebermarke entsprechend agiert. Nur so wird die Arbeitgeberpositionierung von den Mitarbeitern nicht nur verstanden und verinnerlicht, sondern im Laufe der Zeit auch in ihr Verhalten integriert. So werden aus den Mitarbeitern Mitunternehmer, die die Arbeitgebermarke in der Krise als Anker wahrnehmen.