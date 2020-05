Was kommt dann noch ins Kino?

Die Corona-Krise schüttelt die Filmindustrie nachhaltig durch – in Hollywood wie auch in Österreich. Warum der Lockdown eine Kettenreaktion auslöst und welche Filme aus dem Kinoprogramm verschwinden werden.

Als Österreich am 16. März in den Lockdown-Modus ging, war die globale Filmindustrie bereits in Aufruhr. In London sollten am selben Tag die Dreharbeiten für den dritten „Fantastische Tierwesen“-Film starten. Kurz zuvor hatten die Warner-Studios den Dreh für einen „Batman“-Film mit Robert Pattinson unterbrochen. Schon im Februar wurden die Arbeiten für den siebten und auch gleich achten Teil von „Mission Impossible“ in Italien abgebrochen. Die Produktion eines Elvis-Biopics wurde im März gestoppt, nachdem Darsteller Tom Hanks positiv auf Covid-19 getestet wurde. Betroffen sind auch die Dreharbeiten für gleich zwei „Avatar“-Fortsetzungen in Neuseeland, für einen vierten „Matrix“-Film in Berlin, für das Realfilm-Remake von Disneys „Arielle, die Meerjungfrau“, für eine „Jurassic World“-Fortsetzung . . .