Handelsverband sieht bei Geschäftsöffnung "Einmaleffekt"

Am ersten Tag der kompletten Öffnung des Handels nach dem sechswöchigen Lockdown erkennt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will einen Umsatz-"Einmaleffekt". Insgesamt sei die Bilanz „aber vorsichtig positiv“, wie dieser am Samstag sagte.

Vor Möbelhäusern, Elektronikketten und Friseuren hatten sich am Samstag lange Schlangen gebildet. In den kommenden Tagen aber erwartet Will erneut „eine rückläufige Entwicklung“ bei den Erlösen. Erst mit der Wiedereröffnung der Gastronomie am 15. Mai und einer damit verbundenen Frequenzsteigerung in Innenstädten, Einkaufsstraßen und Shoppingcentern werde es eine Umsatzstabilisierung geben - allerdings auf niedrigerem Niveau als vor der Krise. Weiterhin fehlen würden die ausländischen Touristen als wichtiger Umsatzbringer.

Hohe Rabatte für schnelles Geld

Um schnell Geld in die Kasse zu bringen, setzen viele Händler nun auf Rabattaktionen. Will zufolge seien die finanziellen Hilfen für die Unternehmen seien „leider noch nicht ankommen“. Er warnte vor "einer riesigen Liquiditätsfalle, die sich in nächsten Wochen verschärfen wird".

Um die Konjunktur und die Konsumausgaben in der Coronakrise anzukurbeln, drängt der Handelsverband weiterhin auf eine vorgezogene Steuerreform. Es gehe zuerst um eine Tarifsenkung für Geringverdiener, um damit den Konjunkturmotor ins Laufen zu bringen.

