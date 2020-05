Griechenland: Der Kampf gegen die Windräder

Die Windenergie in Griechenland ist stark im Aufwind. Doch nicht alle sind davon begeistert – es regt sich Widerstand, etwa auf der Ägäis-Insel Tinos. Die Coronakrise dürfte den Konflikt lediglich ein wenig hinausschieben.

Dezember 2019. Das Fährschiff aus Piräus legt im Hafen von Tinos an, Betonmischmaschinen für die Fundamente eines kleinen Windparks in den Bergen der Insel sollen an Land fahren – und werden blockiert. Aufgebrachte Bürger der Ägäis-Insel behindern die Fahrzeuge, die Firma muss ihre Arbeiter abziehen. Der deutsche Investor spricht von einer „Immobilien-Mafia“ auf der Insel und droht mit Schadenersatzklagen gegen den Staat. Der Bürgermeister hält dagegen und erklärt, dass er von Windparks auf seiner Insel nichts wissen will. Anfang Mai 2020 ist der Park noch immer nicht errichtet, es wird weiter um die Betonierung der Fundamente gestritten. Was ist da los? Ist man gegen Windkraft in Griechenland?