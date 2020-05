Neustart für Österreich? Reset für die SPÖ!

(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Die Aufmärsche zum 1. Mai wurden in den virtuellen Raum verlegt. Der kennt keine Grenzen.

Am 1. Mai 2020 zeigten sich die linken Parteien gezwungenermaßen vor allem im Internet kampfbetont. Die Oppositionschefin beschwor auf Twitter das Ende des Neoliberalismus. Mit welchen Schatten ringt Pamela Rendi-Wagner?

Der Tag der Arbeit gehört in Österreich seit 130 Jahren (mit problematischen Unterbrechungen) den Arbeitern, also irgendwie – obwohl er bereits kurz zuvor ausgerechnet in Chicago aufkam – immer schon den hiesigen Sozialdemokraten. Da präsentiert sich zum Beispiel das rote Wien auf der Straße mit mächtigen Aufmärschen, die auf dem Rathausplatz enden.