Gerüche mit Gefühlen

Duftstoffe, die die Stimmung beeinflussen sollen, stehen im Zentrum der Aromatherapie. Parfümistische Zugänge zu dem Thema möchten dieses Wirkungsversprechen mit traditioneller Handwerkskunst verbinden und so Kompositionen mit Mehrwert bieten.

Ratschläge von Experten sind eben doch zu beherzigen: So möge man, sagt die Kosmetikmarke Clinique in einem Begleittext, das Parfum „Aromatics Elixir“ als „Duftnebel“ versprühen und sodann in diese Wolke eintreten. Am besten freilich, wenn der Nebel sich bereits etwas lichtet. Das aromatische Elixir ist nämlich nicht nur seit fast fünfzig Jahren ein Bestseller, sondern auch eine recht üppige Angelegenheit.