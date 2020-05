(c) Axl Jansen/sarahillenberger.com

Die Berliner Künstlerin Sarah Illenberger entwarf eine Uhr für eine Welt, in der die Zeit nicht vergeht.

Ein Fundstück an einem Toscanastrand – eine Plastikuhr mit in das Gehäuse eingeschwemmter Muschel – brachte Sarah Illenberger auf die Spur ihrer neuen Designedition namens „Slowlex“: Ein uhrengleiches Objekt mit dem zentralen 3-D-Druck eines Schneckengehäuses in Sterlingsilber mit oder ohne Vergoldung – für das Messen von Zeit, die gerade stillsteht.