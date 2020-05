Der leere Himmel über Wien Hernals: Von Burlis und Daisys auf dem Friedhof. ?

Was einem auf Reisen so alles über den Weg läuft

Mit Reisen ist es momentan ja nicht so, der unzerfurchte Himmel dokumentiert es. So leer muss es da oben zuletzt in den Tagen der Super Constellation gewesen sein. Eine flüchtige Szenerie – der Anblick gehört zu den Bildern, die man speichern muss. Beim Flughafen hinterlässt er freilich tiefe Kratzer in der Bilanz. Die Zahlen des Lockdown-Monats April liegen noch nicht vor, aber schon im März sank die Zahl der Flugbewegungen in Schwechat um die Hälfte. Die Airlines? Haben gar nichts vom so günstigen Spritpreis.

Bedrohlicher für die Branche sind aber wohl die Langzeitfolgen durch Videokonferenzen, die sich jetzt endlich gebührend etablieren. Für den Vortrag eines Daimler-Ingenieurs samt anschließender Fragerunde, woran ich unlängst bloßfüßig am Esstisch teilnahm, wäre ich vor einem halben Jahr vermutlich noch nach Stuttgart geflogen.

Sollte unser Wohlstand wirklich auf Zeit- und Ressourcenverschwendung basieren? Auf jeden Fall, von Kurzarbeit abgesehen, bleibt nun mehr Zeit für Reisen in die nähere Umgebung. Der Friedhof gegenüber – dass ich ihn in all den Jahren nicht zum Strawanzen entdeckt habe, ist unverständlich. Die Hanglage macht einen guten Steig, und die Gräber erzählen schweigsam über unsere kleine Welt bis gestern.

Zwei Kriege haben sich tief eingebrannt in die Gesellschaft. „Unser lieber Burli, Jagdflieger, gefallen im Luftkampf über München.“ Burli war 21 und eigentlich einer aus Hernals. Wie erklärt man einem Siebenjährigen, dass man, solcherart gefallen, nicht wieder aufsteht? Und wussten Sie, dass Daisy als Mädchenname einmal en vogue war in Wien? So wie Kevin heute. ?

?timo.voelker@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.05.2020)