(c) Floh/Lukas Kirchgasser

Der Muttertag steht bevor. Auch wenn man diesen nicht auswärts feiern kann, gibt es einige Möglichkeiten, sich Menüs liefern zu lassen – gegen Vorbestellung.

Spätestens, wenn die Frage auftaucht, wie man den Muttertag gut über die Runden bringt, ist wieder ein Hauch von Normalität da. Wobei schon bei der Antwort klar wird, „echte“ Normalität ist das noch lang nicht, denn dazu gehören hoffnungslos ausgebuchte Ausflugslokale. Weil die aber noch bis zum 15. Mai geschlossen haben, muss man eben selbst kochen – oder liefern lassen (und unbedingt vorbestellen). Hier ein paar Empfehlungen quer durchs Land.

So haben Spitzenköche der Vereinigung Jeunes Restaurateurs spezielle Muttertagsmenüs zusammengestellt. Der südburgenländische Küchenchef Jürgen Csencsits liefert sein Menü (mit u. a. Spargel, Lachsforelle und Beiried oder Bauernhendl) teilweise auch nach Wien (49 Euro; ✆ 033 66/77 220, gasthaus@csencsits.at).

Josef Floh in Langenlebarn bietet von Donnerstag bis Montag ein wöchentlich wechselndes Vier-Gänge-Menü (Menübox für 2 Personen 95 Euro; floh@derfloh.at, ✆ 02272 / 62 809). Auch Frühstück kann abgeholt werden. Geliefert wird nach Tulln, Langenlebarn und teilweise auch nach Wien.

Maki von der Lachsforelle, Zanderfilet mit Kohlrabi-Brennnesselgemüse und Rosenmakronen packt Philip Rachinger vom Mühltalhof in Oberösterreich u. a. in seine Muttertagsbox für zwei Personen (120 Euro, inklusive Wein; ✆ 07282/62 58, reception@muehltalhof.at).

Andreas Döllerer stellt in Golling ein dreigängiges Muttertagsmenü zusammen (40 Euro, Vorbestellung bis 7. Mai, office@doellerer.at, ✆ 06244/ 4220), ebenso Jürgen Vigne vom Pfefferschiff, der für Samstag und Sonntag eine Muttertagsbox mit u. a. Flusskrebspofesen auf Spargelsalat, gefüllter Maishendlbrust und Schokomousse anbietet (90 Euro für 2 Pers., Zustellungen im Umkreis von 10 km, restaurant@pfefferschiff.at, ✆ 0662/66 12 42).

Auch Hubert Wallner kocht in seinem See Restaurant Saag am Wörthersee auf Abholung (hw@saag-ja.at, ✆ 0664/40 12 730), ebenso wie Astrid und Andreas Krainer im steirischen Langenwang, die eine Brunchbox für vier Personen anbieten (98 Euro; Vorbestellung bis 7.5., ✆ 038 54/20 22, restaurant@hotel-krainer.com).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.05.2020)