Paris droht unartigen Staatskindern

Statt mehr Freiheit ab dem 11.Mai könnte es verschärfte Notstandsgesetze geben. Die Regierung bemüht sich um zusätzliche Interventions- und Kontrollrechte.

Paris. Am Donnerstag will Staatspräsident Emmanuel Macron zusammen mit seinem Premierminister Eduard Philippe entscheiden, ob am 11. Mai – wie angekündigt – und allenfalls unter welchen Bedingungen in Frankreich die seit Mitte März geltenden Regeln des Corona-Lockdowns gelockert oder aufgehoben werden. Ironisch kommentierten dies Zeitungen als eine „Freilassung auf Bewährung“.