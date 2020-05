Wenn das Geld fließt wie nie zuvor

Die US-Notenbank Fed öffnet ihre Schleusen atemberaubend schnell und aggressiv, die EZB hinkt hinterher. Ist der Aufschwung an den Börsen berechtigt, und können Zentralbanken die Coronarezession abfedern?

New York. In gewisser Weise ist Jerome Powell der Mario Draghi des Jahres 2020. Der frühere Chef der Europäischen Zentralbank, Draghi, trug sich mit seiner „Whatever-it-Takes“-Aussage zur Rettung des Euro von vor knapp acht Jahren in die Geschichtsbücher ein. Jetzt tut es ihm der Fed-Chef gleich: Er werde alle Werkzeuge der US-Notenbank „so aggressiv wie nötig“ einsetzen, um der Wirtschaft nach der Coronakrise wieder auf die Beine zu helfen, sagte Powell vergangene Woche.