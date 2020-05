selbst-bewusst führen #17. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Zuversicht versus Nostalgie.

Warten Sie noch immer, wann alles wieder so wird wie früher?

Oder denken Sie schon an die Zukunft und überlegen Sie Ihre nächsten Schritte?

So schön und erfolgreich vieles in der Vergangenheit war. Wie so oft und Jahrzehnte davor erlebt, sie – die Vergangenheit – kommt nicht wieder.

Wir stehen vor einem Paradigmenwechsel. Nicht nur wegen Covid19.

Je früher Sie die Situation akzeptieren, wie sie ist, umso früher sind sie handlungsfähig.

Freuen Sie sich und sind dankbar für all die Fülle und die schönen Erlebnisse, die Erfolge Ihres früheren – Ihres bisherigen – Lebens.

Nutzen Sie die Erkenntnis, was Ihnen alles schon – in der Vergangenheit – erfolgreich geglückt ist.

TIPP: Schreiben Sie eine Liste, zum Beispiel mit den

10 wichtigsten Erfolgen des letzten Jahres

10 wichtigsten Erfolgen des letzten Jahrzehnts

100 wichtigsten Erfolgen Ihres Lebens

10 wichtigsten neuen Gewohnheiten/Erfolgen der letzten vier Wochen

Seien Sie stolz auf das bisher Erreichte!

Manchen spüren gerade wieviel mehr Kraft und Willensstärke ihnen jetzt, wenn sie um einiges früher schlafen gehen, zur Verfügung steht.

Manche schätzen die Ruhe wieder mehr, vor allem, die Ruhe, wenn aus einem Sonntag wirklich mal wieder ein Ruhetag wird.

Sie merken, wie ihnen die Arbeit, nach einem erholsamen Wochenende am Montag viel leichter von der Hand geht.

Starten Sie jetzt und schauen in die Zukunft.

Machen Sie sich einen Plan für die drei wichtigsten nächsten Schritte. Bauen Sie ein solides Fundament für die digitale Vermarktung Ihrer Produkte, für Ihr neues Jobprofil, für Ihr neues Unternehmen!

Sollten Sie zwischendurch durchhängen, nehmen Sie die Liste Ihrer früheren Erfolge zur Hand und motivieren Sie sich selbst, dass Sie auch die nächsten Schritte erfolgreich meistern.

Freuen Sie sich über jeden noch so kleinen Erfolg und starten Sie jetzt Anfang bis Mitte Mai in eine neue erfüllende Zeit!

AKTION Am Mittwoch, den 6. Mai ist der Internationale Tag des Coaching. Bewerben sie sich jetzt bis heute Montag, den 4. Mai 17.00 Uhr für ein kostenloses Coaching am 6. Mai 2020. Alles was Sie tun müssen, schicken Sie mir Ihre Bewerbung mit folgenden Informationen an office@strategie-expert.com: Ihr Ziel Ihre 10 Hindernisse, dieses Ziel zu erreichen Vorname, Familienname, Beruf Mobiltelefonnummer (damit ich Sie verständigen kann). Den Grund, warum ich gerade Sie auswählen soll. Nur vollständige Bewerbungen werden berücksichtigt. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Der Termin für das kostenlose Coaching ist Mittwoch, der 6. Mai 2020 um 11.00 Uhr (online).

Mehr zum Thema bestes Leben nächsten Montag!

(c) Guenther Peroutka

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

www.strategy-expert.com

office@strategy-expert.com