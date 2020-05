Gemeinnützige sind bereit zu Mietstundungen

Die 185 gemeinnützigen Bauvereinigungen in Österreich mit ihren 660.000 Mietern sind zu Mietstundungen bereit und nehmen von Delogierungen Abstand, wenn Bewohner wegen der Coronakrise in Zahlungsrückstand geraten.

Die gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV) in Österreich versuchen, die Menschen in dieser schwierigen Situation mit Stundungslösungen zu begleiten, sagte GBV-Obmann Bernd Rießland zur APA. Die Zahl der Fälle liege im Promillebereich. In der Sozialbau-Gruppe, deren Vorstand Rießland angehört, habe man im Normalbetrieb dazu 30 Mieter-Anfragen pro Monat, rund ein Promille. Jetzt in der Krise seien es mit knapp drei Promille zweieinhalb Mal so viel, "das ist vernachlässigbar". Im April seien die Mietzahlungen praktisch unverändert eingetroffen - das Thema werde angesichts von höherer Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit aber erst jetzt schlagend. Ein Viertel der Mieter stamme aus den am stärksten betroffenen Branchen wie Tourismus, Gastronomie, Handel (ohne Lebensmitteleinzelhandel) und Baugewerbe. Deren finanzielle Situation zeige sich auch bei den Mieten.

Vizeverbandsobmann Herwig Pernsteiner sagt ebenfalls, dass die Ausfallsrate abgesehen von den gewerblichen Mietern "sehr sehr gering" sei, fügt aber hinzu: "Wir wissen jedoch nicht genau, wie das in den nächsten Wochen weitergeht." Denn jene, die jetzt in Zahlungsprobleme geraten könnten, seien die selbe Personengruppe - etwa ein Zehntel der Bewohner -, die auch sonst immer wieder vor Zahlungsschwierigkeiten stünden. "Aber in Wahrheit bewegt es sich derzeit im Promillebereich", so Pernsteiner zur APA. Dafür gebe es großzügige Stundungslösungen, die man auch in Normalzeiten so gehandhabt habe: "Da sind wir sehr großzügig."

GBV-Mieten deutlich niedriger

Bei Geschäftslokalen sei die Situation ganz anders als früher, sagt GBV-Obmann Rießland. Bei ihm in der Sozialbau gebe es bei 600 Geschäften doch circa 100 Anfragen. Jedoch gebe es einen relativ hohen Anteil von nicht betroffenen Lokalmietern, etwa Basisversorger wie Lebensmittel, Apotheken oder Trafiken, bei denen es keine Covid-19-bedingten Schließungen gab. Pernsteiner, der im Gemeinnützigen-Sektor in Oberösterreich tätig ist, verweist auf die §§ 1104 und 1105 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) über die Bedingungen für eine Erlassung des Mietzinses etwa während einer Seuche. Wenn eine solche außerordentliche Gewalt zum Tragen komme, "dann erhält der Vermieter keine Miete, das ist klar".

Mit Blick auf die gut zwei Millionen Bewohner der Gemeinnützigen betonte Rießland, dass die GBV-Mieten deutlich niedriger als jene privater Investoren seien, nachdem man ja nur mit der Kostendeckung arbeiten dürfe. Deshalb sei der Anteil der Entgelte gemessen an der Höhe der Einkommen entsprechend geringer. Anders sei die Situation in Deutschland, wo der Sektor seit 30 Jahren aus der Gemeinnützigkeit sei und damit die Kapitalgesellschaften in ihrem Handeln frei geworden seien. Die heimischen Gemeinnützigen zählen rund 660.000 Mietwohnungen, samt Eigentumswohnungen verwalten sie rund 900.000 Einheiten.

17.000 neue Wohnungen

Im Vorjahr haben die gemeinnützigen Bauvereinigungen 16.970 Wohnungen fertiggestellt, fast 10 Prozent mehr als im Jahr davor. Heuer gab es durch die Coronakrise nur einen kleinen Rückschlag von rund einem Monat, weil die Baustellen für zwei bis sechs Wochen stillgestanden seien, so GBV-Obmann Bernd Rießland. Nach der Wiederaufnahme der Bautätigkeit hoffe man nun, dass ab Mai auch wieder die Einreise der so wichtigen Bauarbeiter aus Polen nach Österreich wieder möglich sein sollte. Etwas abgemildert werde der Rückstand dadurch, dass die Bautätigkeit auch der Gemeinnützigen vom warmen Winter 2019/20 profitiert habe. So hoffe man, heuer an das Bauvolumen von 2019 anknüpfen zu können, an sich wäre es 2020 höher gewesen, so Rießland.

Abgesehen von dem verlorenen Monat werde man heuer und 2021 als Konjunkturmotor tätig sein, Projekte gebe es genug. Auch die thermischen Sanierungen werde man fortsetzen, in zwei Jahren habe man den Großteil der 60er-, 70er-Bauten aber erledigt. "Zur Krisenbewältigung trägt das noch über 2021 drüber, dann ist es ökologischen gesehen abgeschlossen", so der GBV-Obmann. Er sieht als "das" nächste Thema die systematische Umstellung der Heizsysteme weg von Gas - "Öl gibt es in unseren Wohnungen eh nicht" - hin zu Photovoltaik und strombetriebenen Wärmepumpen, Fernwärme kommt in vielen Neubauten ohnedies automatisch.

(APA)